Cori in festa per i 100 anni di Anna Lenzini

IL COMPLEANNO

Cori festeggia nuovamente il secolo di vita di uno dei suoi anziani. La signora Anna Lenzini, classe 1924, ha compiuto 100 anni proprio ieri, portati splendidamente, e l'amministrazione comunale le ha reso omaggio donandole un mazzo di fiori e una targa ricordo per il traguardo raggiunto.

La consegna è avvenuta per mano del vicesindaco, Ennio Afilani, alla presenza dei familiari della signora, c'erano i due figli, i nipoti e tanti altri parenti e amici che hanno partecipato a un momento di allegria, di risate, di ricordi degli anni passati insieme. Un momento emozionante che ha visto al centro dell'attenzione e dell'affetto di tutti la signora Anna, una donna che ha attraversato un secolo di storia lavorando e dedicandosi alla sua famiglia, un esempio non solo di longevità, ma anche di vitalità.

«Dall'amministrazione comunale e da tutta la comunità di Cori e Giulianello ha detto il vicesindaco Ennio Afilani - tanti auguri alla signora Anna Lenzini.

Il raggiungimento dei 100 anni da parte di una nostra concittadina è sempre motivo di orgoglio e di festa per l'intero paese. Anna e tutti gli anziani di Cori costituiscono la nostra memoria storica e le radici da cui ci muoviamo verso il futuro». Nonna Anna ha due figli e due nipoti, ha gestito per tanti anni un negozio di generi alimentari, per questo motivo è molto conosciuta in paese, in tanti andavano da lei a fare la spesa. Sono stati questi i giorni che hanno scandito la vita di Anna, insieme alla cura della sua famiglia insieme al marito, che lavorava come muratore. Originaria di Guarcino, ha vissuto nel pieno della giovinezza la tragedia della seconda guerra mondiale, poi la vita che inizia a scorrere più serena, un negozio da portare avanti e i figli da crescere. Ieri era circondata dal loro affetto e da quello di tanti parenti e amici.