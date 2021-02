Al de Lellis eseguita procedura endoscopica toracica con agobiopsie mirate attraverso mini sonda ecografica

RIETI - All'ospedale de Lellis è stata eseguita una innovativa procedura di endoscopia toracica per l’esecuzione di agobiopsie mirate, su un paziente di 71 anni, affetto da una patologia polmonare.

La procedura si è avvalsa di una mini sonda ecografica di 1,7 millimetri, di ultima generazione presente in pochi centri in Italia e di una guida fluoroscopica, che in poco meno di due ore ha permesso una diagnosi precisa e tempestiva, minimizzando i rischi di complicanze per il paziente.

In sala operatoria, presenti i professionisti della Pneumologia interventistica e dell’Anatomia patologica, supportati dalla Diagnostica per immagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA