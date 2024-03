La signora Giulia Valente compie 100 anni, festa con parenti e vicesindaco

IL COMPLEANNO

Nata a Mola di Bari e residente a Latina dal 1990, la signora Giulia Valente ha varcato sabato la soglia dei 100 anni, in un tripudio di festeggiamenti. L'avvenimento ha conosciuto il suo apice ieri, con un'esplosione di allegria e affetto durante un incontro conviviale, che ha visto la partecipazione di parenti, amici e del vicesindaco Massimiliano Carnevale, a nome dell'amministrazione comunale del Capoluogo pontino.

Sempre distinta ed elegante, anche ieri la signora Giulia era vestita e truccata con cura, e si è prestata agli scatti fotografici esprimendo gratitudine per ogni omaggio ricevuto.

Il vicesindaco Carnevale, rappresentando anche la sindaca Matilde Celentano, ha consegnato alla centenaria una targa ricordo del Comune, «con l'auspicio che possa continuare a irradiare speranza per la sua famiglia e ad essere un faro di memoria per le generazioni future». Giulia Valente, accompagnata dal marito Salvatore Schemmari, nato nel 1915 a Comiso e ex impiegato del Ministero delle Finanze, ha trascorso gran parte della sua vita a Roma. Solo nel 1990, visto che il figlio della coppia, Emanuele, lavorava all'ospedale Santa Maria Goretti, come tecnico di Anatomia patologica, la famiglia ha deciso di trasferirsi nel capoluogo pontino.

Così, Latina è diventata la seconda casa anche per Rosaria, l'altra figlia di Giulia e Salvatore. «Nei primi anni a Latina - racconta Rosaria - ci sembrava di vivere in un'eterna vacanza. Una città vivibilissima che ci ha conquistati al primo sguardo».

Oggi Latina è la città in cui vive l'intera famiglia Valente-Schemmari. Nel 1998 il marito di Giulia è deceduto, ma lei ha deciso di restare in questa città vicino ai suoi figli. È qui infatti che è tornato anche Emanuele, ormai in pensione, dopo aver terminato la sua carriera all'ospedale dell'Isola d'Elba.

«La signora Giulia ha espresso gratitudine nei confronti miei, del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale per aver partecipato al suo compleanno. Ma siamo noi a doverle dire grazie. Una donna che vanta esperienze preziose - ha concluso il vicesindaco Massimiliano Carnevale - da cui possiamo imparare tanto. Consideriamo la terza età una risorsa indispensabile per la crescita della comunità».