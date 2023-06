Un vip tira l'altro nel borgo di Casperia: arriva l'attrice Laura Lattuada

RIETI - Un vip tira l’altro l’antico borgo medievale di Casperia. Gli abitanti del centro storico e gli avventori dei locali ormai hanno fatto l’abitudine ad incontri con attori, registi e chi ama una passeggiata fuori porta magari per un aperitivo nelle piazze dell’antica Aspra.

E così, fatta salva la visita in settimana dell'ambasciatrice d'Irlanda ed il fatto che a Casperia ha il suo buen retiro il maestro Beppe Vessicchio, ecco che dopo i vari Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, Miriam Leone e Francesca Fialdini ieri sera l’attrice milanese Laura Lattuada (tv, cinema e teatro) ha visitato insieme a delle amiche il borgo antico di Casperia.

L'aperitivo e le foto in centro

Passeggiata salendo le tortuose scale fino ai sampietrini di piazza del Municipio per un aperitivo («lo spritz da Rosita il più buono della Sabina» come ha postato su Instagram l’attrice). Laura Lattuada (nella foto sul muretto di via Massari) conosce bene la Sabina visto che, milanese di origine si è poi trasferita a Roma per lavoro (chiamata da Gigi Proietti per un ruolo nel Cyrano di Bergerac) ed ha acquistato più di dieci anni fa casa a Poggio Catino dove gli capita di venire nei weekend e quando è libera da impegni di lavoro. Ieri sera aperitivo a Casperia con le amiche godendo di una luce magnifica come solo il borgo sabino sa regalare nelle serate di giugno tra la curiosità dei passanti e qualche sacatto fotografico per immortalare la sua visita.