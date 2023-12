A Casaprota arrivano i "Corti galeotti"

RIETI - Giovedì 28 dicembre alle 18 al Teatro Fausto Tozzi di Casaprota arrivano i “Corti galeotti”, una selezione di video realizzati dalle allieve detenute del carcere femminile di Rebibbia a Roma, ispirati a romanzi, graphic novel e poesie. Un modo per vincere la marginalità e il disagio sociale attraverso il cinema che sperimenta e crea ponti tra il mondo del carcere e il pubblico all’esterno.

Il programma. Saranno proiettati i corti sperimentali di massimo tre minuti, ispirati ai libri di autori italiani e di case editrici indipendenti e realizzati all’interno del femminile G. Stefanini di Roma, dalle stesse allieve-detenute.

Ad accompagnare la proiezione dei “bookciak galeotti” sarà l’attrice Claudia Frisone che leggerà una selezione di brani tratti dai libri ai qualisono ispirati i corti.

Mentre la docente Lucia Lo Buono racconterà al pubblicol’esperienza del lavoro in carcere e, soprattutto, l’importanza della creativitàcome strumento di emancipazione per le filmmaker detenute. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Calipso, con il contributo della Regione Lazio.

A seguire, per la rassegna cinematografica Sabina in prima fila il film di Leonardo di Costanzo Ariaferma con Silvio Orlando. Organizza gli eventi il Circolo Arci Succede in Sabina.