Amy Schumer, l'attrice e i commenti sul viso gonfio: «Ho la sindrome di Cushing»

Amy Schumer, attrice comica e sceneggiatrice statunitense, ha raccontato che le è stata diagnosticata la sindrome di Cushing, un disturbo dovuto a un'eccessiva quantità di cortisolo nel corpo. La rivelazione è stata in qualche modo “forzata”, visti i numerosi commenti che ha ricevuto da parte dei fan rigurdo il suo viso, apparso più gonfio in occasioni delle ultime apparizioni televisive.

Chi è Amy Schumer

Amy Beth Schumer è nata a New York il 1° giugno 1981 (ha quindi 42 anni). Dopo essersi laureata in teatro ha iniziato la sua carriera come attrice e comica sia a teatro che in televisione. È creatrice e protagonista della serie “Inside Amy Schumer” che va in onda su Comedy Central dal 2013. Nel 2015 ottiene una nomination ai Golden Globe come miglior attrice per la commedia “Un disastro di ragazza”. È sposata dal 2018 con lo chef e agricoltore Chris Fischer e nel 2019 hanno avuto un bambino.

Cos'è la sindrome di Cushing

La sindrome di Cushing, chiamata anche ipercortisolismo, è una malattia causata da un'eccessiva esposizione del corpo al cortisolo, un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali.

La rivelazione

Nelle prime dichiarazioni, Schumer aveva attribuito il cambiamento nel suo aspetto all'endometriosi. In seguito, l'attrice ha reso nota al pubblico la diagnosi di Cushing, dicendo di sentirsi «rinata». «Esistono alcuni tipi di Cushing. Alcuni possono essere fatali, richiedono un intervento chirurgico al cervello o la rimozione delle ghiandole surrenali», ha dichiarato l'attrice alla newsletter News Not Noise. «Io ho il tipo di Cushing che si risolverà da solo e sono sana, che è stata la più grande notizia immaginabile», ha aggiunto.