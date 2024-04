Michelle Pfeiffer compie 66 anni (e festeggia senza trucco su Instagram): pioggia di commenti. Da Sharon Stone a Andy McDowell, le dive contro l'ageism

Il volto angelico della protagonista di "L'età dell'innocenza" e "Scarface" non sembra mostrare i segni del tempo. Michelle Pfeiffer, 66 anni oggi, star di Hollywood, è fautrice della nuova tendenza no make up. Con lei anche Gwyneth Paltrow, Kate Moss e Sharon Stone scelgono di mostrarsi al naturale.



L'attrice, che sul suo profilo Instagram condivide selfie e momenti della vita quotidiana, in cui invece del look da red carpet si mostra al naturale, è un esempio di rapporto positivo col proprio corpo e la propria età.

E non è scontato nel mondo dello spettacolo, in cui anche un pallore per un'influenza stagionale può diventare un dramma. E nemmeno in una società come quella attuale in cui l'ageismo, la discriminazione di una persona per la sua età, colpisce soprattutto le donne.

Il disprezzo dell'età che avanza: un pregiudizio comune

L'attrice che si mostra così com'è nella vita reale e in quella virtuale rompe gli schemi e riceve anche molti apprezzamenti da parte di chi, forse, si stupisce vedendo una vip struccata.

Ma in tempi di inclusività e lotta alle discriminazioni, di ageismo forse si dovrebbe parlare un po' di più. Secondo il rapporto globale sull'ageismo dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'Oms, «metà della popolazione mondiale è ageista nei confronti degli anziani».

Secondo un rapporto della Commissione australiana per l'ageism ripreso di recente dal Guardian «l'ageismo è la forma di discriminazione meno combattuta e compresa, più insidiosa e pervasiva, che può essere interiorizzata». Lo stigma della vecchiaia dipende sia dalla concezione della bellezza come sinonimo di giovinezza che dalla società sempre più iperperformante, che corre a ritmi insostenibili anche per i più giovani.

Il no make up nel mondo dello spettacolo è un atto rivoluzionario. Sono molte le star over 50 che, come Michelle Pfeiffer, si mostrano al naturale e quando lo fanno come Andy MacDowell al Festival di Cannes 2023. Un'altra icona del no make up è infatti Gwyneth Paltrow: nei suoi post dedicati al lancio dei nuovi prodotti della sua linea, l'attrice e fondatrice di Goop si mostra sotto la doccia, completamente al naturale, polarizzando le polemiche tra chi apprezza la sua magrezza e chi la critica perché conseguenza di una dieta poco equilibrata.

Anche Kate Moss è una diva fautrice del no make up: ama la natura, cura molto la sua sfera privata, senza dimenticare di tanto in tanto di aggiornare il suo profilo Instagram.

E fa la sua parte in un'ottica di body positivity anche Sharon Stone che in bikini a 66 anni si dichiara con orgoglio “Gratefully Imperfect on a Perfect Day”.

Ma le star che scelgono di mostrarsi al naturale sono tantissime. Anche Alexandra Grant, storica compagna di Keanu Reeves e tra le prime a rivendicare il diritto di non truccarsi e non tingersi i capelli. Queste celebrità e tante altre lanciano un messaggio forte e chiaro: il trucco e tutto ciò che è abbinato alla bellezza non deve più essere una schiavitù, ma una scelta.