Casperia gemellata con Killarney, delegazione in Irlanda per San Patrizio. Foto

RIETI - Casperia, realtà sempre più internazionale, è da oggi sull’Isola di Smeraldo con una folta delegazione in occasione della festa del patrono d’Irlanda, San Patrizio.

L’iniziativa è stata presentata in Senato nella conferenza stampa voluta dal senatore Andrea De Priamo (Fratelli d'Italia), presidente della sezione bilaterale di amicizia Uip Italia-Irlanda, nel corso della quale sono stati illustrati futuri progetti di collaborazione fra le due nazioni, a carattere prevalentemente culturale e commerciale. “Verso la festa di San Patrizio. Iniziative per una nuova stagione di amicizia italo-irlandese” questo il titolo della conferenza che si è tenuta martedì scorso a Palazzo Madama alla quale hanno preso parte oltre al senatore De Priamo, il senatore Ivan Scalfarotto (Italia Viva), Arianna Whelan, primo segretario dell’Ambasciata d’Irlanda in Italia, Marco Cossu sindaco del Comune di Casperia ed Enrico Zoppi direttore del gruppo EazyCity e fondatore Associazione Irlanda Italiana.

Le dichiarazioni

«La nostra volontà – ha spiegato Andrea De Priamo – è quella di far conoscere tutte le iniziative che in qualche modo avvicinano i due popoli, rafforzando la storica simpatia reciproca. L’Irlanda è uno Stato amico dell’Italia da sempre, gli italiani amano l’Irlanda, così come gli irlandesi sono innamorati dell’Italia.

A fronte di questo, tuttavia, forse le relazioni politico istituzionali non sono andate di pari passo con il sentimento comune dei cittadini. Vogliamo offrire un contributo volto a ridare smalto alle relazioni bilaterali. Con molto piacere – conclude De Priamo – abbiamo deciso di promuovere questa bella iniziativa del Comune di Casperia, città gemellata con Killarney».

«Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea – ha commentato il Senatore Ivan Scalfarotto – l’Irlanda è diventata una frontiera terrestre esterna dell'Ue, l’unico ponte dell’Europa tra il Regno Unito e il Vecchio Continente. I rapporti di amicizia fra Italia e Irlanda, storici e molto solidi, rappresentano un modo per rimarcare la nostra adesione convinta al rafforzamento dell’Unione Europea».

Arianna Whelan dopo aver portato i saluti dell'ambasciatrice d'Irlanda in Italia, Patricia O'Brian, ha ricordato l'impegno e i tanti progetti in cantiere che due terre amiche come lo sono Italia e Irlanda hano in animo di realizzare, ciò che è stato fatto e le grandi potenzialità che l'amicizia tra questi due popoli facilita per un futuro di iniziative a livello turistico, sociale e commerciale.

Enrico Zoppi, imprenditore e presidente del Gruppo EazyCity ha raccontato i suoi 23 anni in Irlanda dove approdò ventenne e dove ha fatto impresa, ed è divenuto negli anni punto di riferimento per i viaggi studio e per la formazione dei giovani che vogliono perfezionare la lingua e delle grandi opportunità che una terra magica come l'Irlanda può offrire ai ragazzi.

Il gemellaggio

Nel corso dei lavori, ampio spazio è stato dedicato proprio al gemellaggio fra Casperia e la città irlandese di Killarney, che si trova nella contea di Kerry, nel sud-ovest dell'isola. In vista dell’imminente festa di San Patrizio, la più sentita in Irlanda, una delegazione di Casperia, con il sindaco Marco Cossu e i membri dell’associazione Radici Sabine tra i quali Maria Francesca Gennari presidente dell’associazione Gemellaggio Casperia - Killarney dai quali si iniziarono a tessere i rapporti con l’Irlanda fino a culminare col gemellaggio, da oggi è proprio a Killarney per partecipare ai tanti eventi in programma fino a domenica. Di grande richiamo questo evento tanto da raccogliere oltre a Casperia anche i rappresentanti di tutte le città nel mondo gemellate con la cittadina irlandese. In particolare, nella parata che si terrà domenica sfileranno le Majorettes di Casperia.

«Questo gemellaggio - dichiara il sindaco Marco Cossu - si innesta sul terreno favorevole di un paese che ha già una sua dimensione internazionale, grazie al movimento turistico anglofono che c'è da venticinque anni. Vediamo il gemellaggio come un rapporto istituzionale che coinvolge tutta la comunità, con le sue associazioni, la scuola e le imprese. La Sabina e il Kerry sono territori con vocazioni simili, come il turismo ambientale, caratterizzati da beni paesaggistici ed architettonici di notevole interesse. Oltre agli scambi culturali, possiamo lavorare anche sullo sviluppo del settore turistico, sulla formazione dei ragazzi e su rapporti imprenditoriali».

Il gemellaggio tra Casperia e Killarney risale al 2019 su proposta dell'associazione culturale Radici Sabine. Il Comune raccolse l’idea “offrendo” la necessaria sponda istituzionale e questo si è dapprima concretizzato con la firma del patto di amicizia divenuto poi gemellaggio vero e proprio. Non da ultimo va ricordato che lo scorso mese di giugno, l’ambasciatrice Patricia O’Brien ha visitato di persona il paese sabino e nell’occasione ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione dei rapporti bilaterali. Il resto da quel momento in poi è già una bella storia.