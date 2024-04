Casperia, si ribalta con il trattore: giovane ferito

RIETI- Tanto spavento e attimi di apprensione questa mattina a Casperia per un giovane che si è ribaltato con il trattore nel terreno di sua proprietà non lontano dalla sua abitazione. Il giovane che è stato portato in eliambulanza a Roma fortunatamente non versa in pericolo di vita. L’incidente nella mattinata odierna in una zona di campagna nei pressi della località Paranzano non lontano dal bivio per San Vito tra Casperia e Cantalupo.

Il ragazzo 24enne stava guidando il trattore quando all'improvviso, per cause da appurare, in un tratto in pendenza il mezzo si è ribaltato. Fortunatamente per il ragazzo il mezzo agricolo si è ribaltato su un fianco sbalzandolo ma non travolgendolo completamente.

Immediata la richiesta di soccorso arrivata dai familiari stessi con i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo che hanno provveduto ad estrarre il ragazzo da sotto il mezzo e poi affidarlo alle cure del 118 che, arrivato con una ambulanza ha poi ritenuto, disporne il ricovero in elicottero presso l’Ospedale San Camillo a Roma.

Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto i quali insieme ai colleghi della Stazione di Casperia si sono recati sul posto subito dopo l’incidente che, fortunatamente, non ha avuto esiti drammatici.