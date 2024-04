Casperia vince il derby sabino: Poggio San Lorenzo battuto 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Casperia fa suo lo scontro tutto sabino contro il Poggio San Lorenzo nella terz’ultima giornata del girone B di Prima categoria.

La squadra di mister Capulli va avanti 2-0 all’intervallo, nella ripresa meglio la formazione di mister Domenici che accorcia sul 2-1, andando anche vicino al pareggio nel finale. Casperia con questo successo si conferma al quinto posto in classifica con 46 punti. Poggio San Lorenzo resta a quota 34.

Il primo tempo

Una buona partenza degli aspidi che controllano il gioco già nei primi minuti. Pericoloso al 5’Facchini che vede il suo tentativo di testa respinto da Fosso sulla linea. Al 9’ Casperia sblocca la gara con una prodezza di Riccardo De Angelis: il centrocampista asprese riceve palla da Pitotti, si porta il pallone sul sinistro e da 25 metri lascia partire un tiro forte e preciso che si insacca a fil di palo senza lasciare scampo a Ifilti per l’1-0.

Casperia continua a creare occasioni: al 18’ Di Folco calcia male da posizione ravvicinata mandando il pallone alto sopra la traversa. Al 25’ Ricci imbuca per Ramazzotti che controlla in area e calcia colpendo la traversa: sulla ribattuta Ubah spreca da due passi il pallone del raddoppio. Poggio San Lorenzo ci prova al 34’ con Fosso che pesca al limite Rossi il quale si coordina e calcia al volo di sinistro mandando però il pallone a lato. Al 38’ Casperia trova nuovamente la via del gol: azione insistita sulla sinistra con Ubah che entra in area, dopo un rimpallo il pallone finisce tra i piedi di Ricci che di prima intenzione calcia e col sinistro infila sul secondo palo per il 2-0 asprese con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

La ripresa

Casperia cerca in avvio di ripresa la terza rete di giornata. La conclusione di Ramazzotti dal limite al 48’ termina alta. Al 60’ ci prova Ubah dopo una serpentina in area di rigore ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo. La gara si riapre al 65’: Filippi mette in mezzo dalla destra un pallone velenoso che Antonelli respinge ma il più lesto a raggiungere la sfera è poi Ciavattieri che ribadisce in rete per l’1-2. Casperia si rende pericolosa nuovamente al 67’ con il colpo di testa di Ubah su angolo che finisce sulla traversa. Poggio San Lorenzo cresce: al 70’ gran sinistro di Ciavattieri dal limite che costringe Antonelli ad un prodigioso intervento in angolo. Al 75’ Casperia ci prova con Nobili da centro area ma il destro del neo-entrato viene respinto coi piedi da Ifilti. Insiste Poggio San Lorenzo con la difesa dei padroni di casa che risponde presente e fa ripartire la squadra. Magnerini ci prova all’82’ con un gran sinistro che impegna Ifilti ad un’altra gran parata in angolo. Nel finale ci prova Poggio San Lorenzo che al 93’ ha anche la punizione per il pareggio ma la difesa degli aspidi fa buona guardia e difende il risultato.

Le dichiarazioni post-gara

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Contento e soddisfatto della prestazione offerta dai ragazzi. Abbiamo provato a cambiare modulo e nonostante non avessimo avuto modo di provarlo tanto in allenamento la squadra ha risposto bene, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa siamo calati, concedendo campo a loro ma difendendo comunque il risultato meritato. Un plauso al direttore di gara che oggi è stato ottimo nella gestione della partita»

Antonio Domenici, allenatore Poggio San Lorenzo: «Una classica gara di fine anno. Loro meglio nel primo tempo, noi siamo cresciuti nella ripresa provando a rimettere in piedi il risultato. Lo sforzo c’è stato. Ci prepariamo alla prossima partita contro Passo Corese consapevoli di poter raggiungere o superare il record di punti della società in Prima categoria»

Il tabellino

Casperia: Antonelli, Williams, Pitotti, Guidi (57’ Leti), Facchini, Bonifazi, De Angelis R., Ricci (60’ Nobili), Ubah (87’ Polidori), Di Folco (75’ Magnerini), Ramazzotti. A disp. Sansoni, Flamini. All. Capulli

Poggio San Lorenzo: Ifilti, Fosso (83’ Di Casimirro), Bangoura (63’ Sestili) Filippi, Laureti (46’ Rossi J.), Alesse, Ciavattieri, Di Carlo (55’ Di Giulio), Rossi F. (46’ Valentini), Attili. A disp. Rossetti, Panitti, Pilati, Darboe, Chiappalone. All. Domenici

Arbitro: Riccardo Giustiniani di Albano Laziale

Marcatori: 9’ De Angelis R., 38’ Ricci (C), 65’ Ciavattieri (P)

Note: ammoniti Alesse (P), Ramazzotti (C), angoli 6-5