Casperia protagonista nella trasmissione Citofonare su Rai 2. Foto

RIETI - Casperia con una nutrita delegazione di cittadini ospite e protagonista questa mattina su Rai 2 nella trasmissione Citofonare Rai2 condotta da Simona Ventura e Paola Perego.

La Rai ha riservato al paese sabino una bella vetrina come quella della puntata di Pasqua andata in onda dalle 10.30 fino alle 13 di oggi (per rivedere la trasmissione basta andare su Raiplay).

Gli ospiti casperiani con la delegazione guidata dal primo cittadino Marco Cossu sono stati ospiti negli studi Rai dopo un mese dalla precedente ospitata (allora la trasmissione era sul Festival di Sanremo) per partecipare alla puntata pasquale tra filmati del paese realizzati dal fotografo asprese e videomaker Pino Bargellini che scorrevano sugli schermi entrando nelle case degli italiani all’ora del pranzo pasquale e partecipando anche alla tradizionale “colazione pasquale” tra prodotti tipici e ospiti.

Il testimonial

Citato il paese e le sue specialità ad iniziare dal piatto principe, gli stringozzi, che di recente hanno ricevuto il riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare che ha aggiornato l’elenco nazionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio inserendo anche lo stringozzo asprese tra le eccellenze regionali.

Al riguardo l’invito a recarsi a casperia ad assaggiare la tipica pasta fatta a mano solo con acqua e farina è stato Gene Gnocchi.

Una bella vetrina per Casperia,le sue bellezze, le tipicità locali e la sua delegazione con al seguito anche la cuoca “regina” degli stringozzi, Ilma Mircini, i ragazzi del Servizio civile universale e altri rappresentanti del paese che hanno poi assistito alla trasmissione che aveva tra gli ospiti anche Lino Banfi e la figlia Rosanna e l’intramontabile Iva Zanicchi.