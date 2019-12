RIETI - Si affrontano al campo "Anselmo Belloni" di Montasola le formazioni del Casperia e del Piazza Tevere nel recupero della settima giornata del campionato di Seconda categoria: gara rinviata lo scorso 17 novembre per impraticabilità di campo. La gara si conclude sul risultato di parità: 1-1 e conferma del secondo posto in classifica per il Piazza Tevere.



I COMMENTI

IL TABELLINO

Ultimo aggiornamento: 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono gli ospiti a portare la prima offensiva con un tiro dalla distanza di Miniucchi al 6' che termina alto mentre i padroni di casa replicano al 13' con una punizione di Ottaviano respinta da Tulisevi. Al 16' Nobili precede in uscita Mohamed servito da Fenici ed al 25' ancora Ottaviano chiama alla parata Tulisevi su calcio piazzato. Al 31' Urbani tenta la girata in area ma il pallone sorvola la traversa e dopo quattro minuti è lo stesso centravanti ospite a portare in vantaggio il Piazza Tevere con un bel tiro dal vertice destro dell'area. Al 40' viene annullato un gol di Corsetti per fuorigioco. La ripresa inizia con il Casperia in inferiorità numerica per l'espulsione di Sagoleo al 5' ma la squadra reagisce bene ed al 7' Flamini impegna il portiere ospite con un tiro dalla dal limite dell'area. Al 20' arriva il pareggio: Simone Colletti penetra in area dalla fascia sinistra e subisce fallo con conseguente calcio di rigore che Ottaviano realizza. Al 25' ed al 27' Tulisevi si fa trovare pronto sui tentativi di Proni e di Ottaviano mentre al 40' Urbani si vede respingere in angolo una conclusione dall'attento Nobili."Nel primo tempo gli avversari sono apparsi più concreti passando anche in vantaggio ma nella ripresa, nonostante fossimo rimasti in dieci, abbiamo giocato con maggiore concentrazione conquistando il meritato pareggio. La nostra classifica poteva essere sicuramente migliore se non avessimo subìto sconfitte evitabili ad inizio campionato. Siamo però sulla buona strada e continuiamo col nostro lavoro e con tutta la nostra passione".Un pareggio giusto: noi abbiamo giocato meglio nel primo tempo e gli avversari nella ripresa. Dopo l'espulsione del loro giocatore hanno mostrato compattezza e maggiore agonismo, anche se in precedenza da parte nostra potevamo anche segnare il secondo gol. Comunque una bella partita.Nobili, F.Colletti, S.Colletti, Flamini, Forcellini, Proni, De Angelis (15'st Soldati), Benzi, A.Ottaviano (45'st Cocchi), Sagoleo, Pietrantoni (15'st Negri). A disp. Prioreschi, Fiori, Orsini, Sellitri, D.Ottaviano. All. Federico Chini.Tulisevi, Aloisi, Gunnella, Tiburtini, Miluzzi (36'st Serilli), Sebastiani, Corsetti (30'st Micangeli), Mohamed (22'st Barbante), Urbani, Fenici, Miniucchi (30'st Cipriani). A disp. Colasanti, Petroni, D'Aquilio, Floridi, Loreti. All. Emiliano Mastroiaco.Pellecchia di Ciampino.Reti: 35'pt Urbani, 20'st Ottaviano (rig.).Note. Espulso 5'st Sagoleo; ammoniti F.Colletti, Negri, Miluzzi, Aloisi, Miniucchi, Sebastiani. Angoli: 2-2.