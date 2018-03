RIETI - I Carabinieri Forestali , durante la “ Campagna di sicurezza agroalimentare” in essere per le Festività pasquali, sequestrano carni ovine e suine, elevando le comminate sanzioni amministrative.

Ad operare le Stazioni Carabinieri della Specialità Forestale di Montebuono e Poggio Mirteto



I Carabinieri Forestali delle stazioni di Montebuono e Poggio Mirteto durante l’attività riferita alla “campagna di sicurezza agroalimentare” hanno sottoposto a controllo diversi punti vendita, in un esercizio commerciale in agro del Comune di Forano, è stato accertato che venivano poste in vendita carni ovine e suine pre-incartate, nella cui etichetta era stata omessa l’indicazione del “lotto”, fatto questo che rende impossibile la tracciabilità e la rintracciabilità delle stesse. Tale circostanza rappresenta una violazione alla normativa di riferimento (regolamenti CE, Regolamenti UE, Decreti Legislativi, ecc.). Quindi in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, i Militari procedevano al sequestro cautelare di alcune confezioni di carne ovine e di una confezione di carne suina. Ovviamente, trattandosi di materiale deperibile, si è proceduto ad affidarle a sindaco del Comune di Forano quale autorità competente a riguardo.



Parallelamente si sta provvedendo a comminare la sanzione amministrativa correlata alla violazione di cui trattasi che si aggira sui 1.500 Euro circa. L’attività in questo particolare settore agroalimentare da parte dei Carabinieri della Specialità Forestale, è particolarmente attiva in questi giorni che precedono la Pasqua, con peculiare riferimento alle carni ovine, a garanzia e tutela del consumatore.

Venerdì 30 Marzo 2018



