Orologi e giubbini di provenienza illecita nell'auto, denunciato per ricettazione

RIETI - I carabinierl della stazione di Stimigliano hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Rieti, un cinquantenne originario della Campania per ricettazione. I militari, nel primo pomeriggio di ieri, hanno notato l'uomo che, con la propria auto, era in sosta a Forano, nel parcheggio di un centro commerciale.

La perquisizione personale e del veicolo, eseguita d'iniziativa, ha consentito di rinvenire nell'auto e sottoporre a sequestro 4 giubbini in similpelle e 9 orologi di varie marche, di provenienza presumibilmente illecita. L'uomo, già noto alle forze di polizia, non ha fornito agli operanti alcuna valida giustificazione sul possesso di tale materiale.