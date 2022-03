Il Comando provinciale carabinieri di Rieti realizza una “mattonella” come logo ufficiale

RIETI - Il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, con l’autorizzazione del Comando Generale dell’Arma, è in procinto di realizzare una mattonella identificativa che diventerà il logo ufficiale.

Il manufatto, disegnato dall’Appuntato Scelto Federica Gentile, effettivo alla Scuola Forestale di Cittaducale e realizzato in due versioni leggermente diverse, presenta in primo piano due Carabinieri in Grande Uniforme Speciale davanti al tricolore sfumato al vento (presente solo nella prima versione), alla Cattedrale di Rieti e alla torre campanaria di “Santa Maria Assunta” simboli della città, in alto la scritta “Comando Proivnciale Carabinieri di Rieti” e gli stemmi dei Comuni di Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale, ove hanno sede i tre dipendenti Comandi Compagnia, con i loro nomi antichi (Reate, Podium Myrtetum e Civitas Ducalis) e la frase "Onus est honos qui sustinet rem Publicam” (un onere è l’onore che regge lo Stato) del letterato romano di origini reatine Marco Terenzio Varrone.