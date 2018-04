RIETI - Notificato provvedimento di cessazione dell’attività del night club “Jenny Blu” e della discoteca “Mama Dancing”.

Continua l’attività di monitoraggio e controllo dei carabinieri nei confronti dei locali pubblici presenti in nella provincia di Rieti. In particolare in data 27 marzo i controlli si sono concentrati nella zona di Cittaducale.

Sulla scorta delle irregolarità emerse durante l’attività di controllo da parte dei carabinieri del Nas di Viterbo insieme ai carabinieri della ompagnia di Cittaducale, i militari formulavano una proposta di cessazione attività al sindaco competente, nei confronti dell’ esercente di due locali di intrattenimento, contestando l’ art. 68 del tulps “conduzione di attivita’ di intrattenimento in difetto di autorizzazione”, e l’art. 11 l.r. 21/2006 “esercizi di attivita’ di somministrazione al pubblico in difetto di autorizzazione”.



Il sindaco di Cittaducale accoglieva la richiesta emettendo un “provvedimento di cessazione attivita’ di pubblico intrattenimento” per entrambi gli esercizi commerciali il night club “Jenny Blu" e la discoteca “Mama Dancing ” situati nella frazione di Caporio, locali da sempre molto frequentati dalla clientela reatina.

La misura posta in essere in ambito comunale è stata accompagnata da una pesante sanzione contestata dai militari del Nas nei confronti del titolare delle due attività, e che dovrà versare circa 9.000 euro nelle casse dello stato.

L’attività di controllo, rientra in una serie di iniziative assunte e coordinate comando provinciale dei carabinieri di rieti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e che, nel recente passato, hanno già portato ad avanzare proposte per la sospensione temporanea della licenza di altri esercizi pubblici presenti sul territorio.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:18



