L'Arma dei carabinieri ricorda il bicentenario dell'ex Corpo forestale dello Stato

RIETI - In occasione della ricorrenza del bicentenario della fondazione dell’Amministrazione forestale che risale al 15 ottobre 1822, data ufficialmente indicata come nascita dell’ex Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri, che dal 2017 ha assorbito compiti e personale del Corpo, ha voluto promuovere, tramite il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, una serie di iniziative che si sono svolte durante l’anno in corso con lo scopo di ricordare il prezioso contributo offerto da questa Amministrazione a tutela del patrimonio naturale e ambientale nazionale.

L’evento conclusivo si terrà sabato 15 ottobre presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale (RI) alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro e la cerimonia militare, si svolgerà nei Saloni di Rappresentanza della Scuola la premiazione del Concorso artistico “Incontri in Natura” e l’esposizione delle opere vincitrici. Il tema scelto ha avuto l’obbiettivo di esaltare la bellezza e il valore del Paesaggio, della Fauna, della Flora, dei Parchi Nazionali, delle Riserve Naturali Statali, dell’Uomo e della Natura, un binomio, quest’ultimo, ricco di contrasti ma anche di equilibri e convivenze. Notevole la partecipazione al Concorso da parte dei Carabinieri appartenenti alle varie Organizzazioni dell’Istituzione.