Webinar Cai Antrodoco per una memoria condivisa della Battaglia di Antrodoco

RIETI - A distanza di un anno dalla ricorrenza del Bicentenario torniamo a parlare della storica Seconda Battaglia del Risorgimento che ebbe come scenario Antrodoco. Evento online, lunedì 7 marzo alle 21, con gli esperti e appassionati Luciano Bonventre e Pasquale Zangara.

Mai come in questo momento, emergono come estremamente attuali i princìpi che hanno portato alla battaglia. La libertà, in particolare, contro la sottomissione, la soggezione, la tirannia, l'oppressione. Questo è anche ciò che fecero i giovani ad Antrodoco nel 1821, seppure in un contesto storico politico diverso da oggi.



Inoltre, per ravvivare la memoria dell'avvenimento, il Cai di Antrodoco ha organizzato per il 20 aprile 2022 un'escursione che percorrerà i sentieri e i luoghi della battaglia.



Per partecipare all'evento, link: https://meet.google.com/atd-cqdn-hif