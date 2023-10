Caos sulla Salaria per lavori all'alberata di Fonte Cottorella: code chilometriche e rabbia dei pendolari

RIETI - Traffico nel caos sulla Salaria, con la porta sud della città bloccata. Non si entra e non si esce da Rieti sulla direttrice da e per Roma, con code di oltre 45 minuti in entrambe le direzioni a causa di lavori in corso lungo l'alberata di Fonte Cottorella, dove operai stanno provvedendo alla procedura di riasfalto della carreggiata in direzione Rieti. Si viaggia quindi su una sola corsia a traffico alternato, con un semaforo a regolare il flusso. La coda in direzione Roma parte dalla nuova rotatoria davanti ai Vigili del Fuoco e ha raggiunto quasi i 2 chilometri con attese di almeno tre quarti d'ora, mentre in direzione Rieti i rallentamenti cominciano al bivio per Belmonte ma l'attesa è più contenuta vista la presenza di percorsi alternativi.

Non ci poteva essere lunedì peggiore per le centinaia di pendolari e lavoratori che viaggiano verso la Capitale, ma anche per tutti coloro che devono entrare in città.

I problemi maggiori sono ovviamente in uscita, vista la chiusura della galleria di Colle Giardino in direzione Roma, mentre per chi è diretto verso il nucleo industriale o deve proseguire verso Terni o verso Ascoli può sfruttare l'unica corsia aperta in direzione nord. Molti problemi anche per i bus diretti a Roma, ma anche per i mezzi di soccorso, con ambulanze e auto mediche bloccate nel traffico. L'apertura del cantiere ha colto la maggior parte degli automobilisti di sorpresa, con la rabbia sfogata sui social. La domanda ricorrente è sempre la stessa: possibile non si potesse evitare un cantiere per l'asfalto con la galleria ancora chiusa?