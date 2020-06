Rieti, si farà la Rassegna cinematografica “Parliamo di Donne” a Cantalupo in Sabina

RIETI - La prima notizia è quella che la Rassegna cinematografica “Parliamo di Donne” a Cantalupo in Sabina si farà. Un bel segnale di ripartenza nonostante i mesi difficili dell’emergenza sanitaria, E’ il quarto anno consecutivo e la location sarà sempre quella dell’anfiteatro presso il Convento dei Carmelitani Scalzi dove verranno prese tutte le misure necessarie in ossequio ai protocolli di sicurezza e prevenzione anti-covid. Ad annunciarlo, Eleonora Farneti, consigliere delegato alla cultura del Comune di Cantalupo in Sabina. Il 14 luglio ci sarà la Conferenza stampa in cui verranno presentati film e ospiti.

Le date e la formula

La quarta edizione della Rassegna sarà intitolata alla donna e alla famiglia, mentre la Direzione artistica sarà sempre affidata a Luca Verdone (nella foto insieme ad Ambra Angioini nell’edizione dello scorso anno).

I giorni della rassegna 24-25-26 luglio e 31 luglio 1 e 2 agosto e, come al solito, in ogni serata negli attigui giardini del Convento si servirà un apericena.

Al termine della proiezione la collaudata formula del dibattito tra pubblico, Direttore artistico e ospite, concluderà la serata, che rappresenta uno dei momenti più attesi dai cinespettatori, perché possono confrontarsi, esprimere le proprie opinioni e, in un momento storico in cui tutto viene consumato rapidamente, senza approfondimenti, il pubblico avrà invece un ampio spazio di riflessione.

