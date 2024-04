Il Velinia espugna Cantalupo 1-0 e festeggia al salvezza. Tabellino e commenti

RIETI – Nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria il Velinia conquista la matematica salvezza al campo “Tempesta “ di Cantalupo in Sabina battendo per 1-0 la Gens.

Il primo tempo

Nella fase iniziale dell’incontro la formazione ospite mostra maggiore intraprendenza con ripetute azioni che mettono alla prova i difensori avversari. Al 3’ è Lucarelli a sfiorare la base del palo con un tiro angolato e dopo tre minuti è bravo il portiere Ferraro a respingere una conclusione ravvicinata di Enrico Graziani. All’8’ ci prova Tozzi dalla fascia sinistra ma l’estremo difensore della Gens non si lascia sorprendere ed al 12’ una deviazione di Saulli su pallone proveniente da calcio d’angolo sorvola di poco la traversa. Il Velinia insiste ed al 22’ da una punizione battuta da Lucarelli s’innesca una bella azione condotta da Petitta e Chinzari con tiro finale di Tozzi ribattuto dalla difesa avversaria. La Gens reagisce da questo momento ed al 23’ Nobili serve Gindamba che si vede ribattere il tiro in fallo laterale: riprende il gioco con Nicoletta e si sviluppa un’azione offensiva corale che si conclude con la parata di Cardellini. Al 26’ grande intervento di Ferraro in mischia dopo un tiro di Tosoni ed al 29’ Andry Romagnoli lancia Manolo Bonifazi contrastato dai difensori ospiti: riprende Di Curzio che appoggia a Gindamba e tiro ancora respinto. Lo stesso Gindamba al 31’ si produce in uno scatto sulla fascia sinistra servendo Nicoletta che calcia forte ma c’è la ribattuta degli avversari. Al 35’ punizione dal limite di Prela stoppata da Manolo Bonifazi che rilancia subito per Stazi appostato al limite dell’area: passaggio immediato per Pieroncini e bella conclusione di Nicoletta deviata in angolo. Insiste la Gens al 40’ con uno scambio tra Nicoletta e Gindamba e tiro finale parato da Cardellini. Nel finale ci riprova il Velinia con un’azione Tosoni- Prela e parata di Ferraro ed al 43’ buona occasione per Enrico Graziani che si vede respingere la conclusione da Nobili.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un calcio di punizione di Lucarelli deviata in angolo da Belladonna ed al 7’ con una parata di Ferraro su Prela.

Al 15’ viene respinta una punizione di Tosoni ed al 25’ arriva il gol-partita: Prela scatta sulla fascia sinistra e lascia partire un tiro angolato che batte Ferraro. Al 34’ lo stesso Prela serve in area Petitta la cui conclusione viene respinta ed un minuto dopo Ferraro blocca un tiro di Anniballi. Al 39’ è lesto Annibaldi ad impossessarsi di un pallone al limite dell’area e serve Prela che calcia alto. Al 40’ Ferraro blocca un nuovo tentativo di Annibballi e dalla parte opposta al 41’ viene ribattuta una punizione di Gerini. Proteste nei minuti di recupero da parte della Gens per una decisione arbitrale non condivisa su una rimessa laterale.

I commenti

Claudio Gerini, attaccante Gens Cantalupo

«Una gara giocata alla pari che non meritavamo assolutamente di perdere. C’è rammarico per troppi aspetti negativi che hanno condizionato questa partita ed alcune precedenti in cui la fortuna non è mai stata dalla nostra parte».

Domenico Proietti, vice-allenatore Velinia

«Una vittoria importantissima che ci ha portato la matematica salvezza al termine di un incontro combattuto. Rivolgiamo un ringraziamento a tutti i giocatori per l’impegno mostrato nel corso del campionato, alla società che ci ha sempre sostenuto insieme ai nostri tifosi ed al mister che ha svolto un ottimo lavoro»

Il tabellino

Gens Cantalupo: Ferraro, An.Romagnoli (15’st Pitotti), W.Bonifazi, Di Curzio, Nobili, Belladonna, Pieroncini, M.Bonifazi (30’st Valenti), Stazi (33’st Gerini), Gindamba, Nicoletta. A disp. Al.Romagnoli, Cipriano, Rubini. All. Fabrizio Giambenedetti

Velinia: Cardellini, Fainelli, Lucarelli, Chinzari, Saulli, Di Stefano (10’st Annibballi), Prela, Tosoni, E.Graziani, Tozzi (15’st Annibaldi), Petitta (41’st P.Graziani). A disp. Longhi. All. Domenico Proietti

Arbitro: Galassetti di Rieti

Marcatore: 25’st Prela

Note: espulso 45’st Valenti; angoli 1-7