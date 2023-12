Rieti, doppia vincita al Superenalotto in Sabina / Le foto

RIETI - Aspettando la Lotteria Italia (estrazione finale il 6 gennaio 2024) che in passato ha regalato diverse gioie al Reatino la dea bendata è tornata ad affacciarsi in Sabina per ben due volte nelle ultime due settimane.

Due vincite tra Cantalupo e Torri in Sabina entrambe realizzate a Superenalotto (nella foto i due tagliandi vincenti).

Le vincite. Sabato 16 dicembre vinti 83 mila euro a Cantalupo (a destra nella foto) con un avventore del bar del paese che giocando una schedina da 10 euro e 50 centesimi ha centrato un “quattro” più Superstar (13 – 26 - 42 - 47 i numeri vincenti più il 69 numero superstar) con una vincita totale di 83 mila e 48 euro.

Sabato 29, è toccato ad un cliente dell’Emporio 95 di Morena Magnifica e Dino Galletti a Torri in Sabina con una giocata (foto a sinistra) di pochi euro si è portato a casa 10 mila euro con l’estrazione straordinaria che il concorso fa sui codici biglietti, il New Year’s Show che metteva in palio in tutta Italia 900 premi da 10mila euro uno dei quali è andato, appunto, a Torri in Sabina.

I precedenti. Riguardo l’Emporio 95 di Torri, sono diversi i precedenti con vincite nell’esercizio di via Porta Ternana.

Lo scorso anno un “cinque” al Superenalotto fruttò al fortunato vincitore oltre 41 mila euro (41 mila 559 per l’esattezza) e l’anno precedente altro “cinque” con vincita di 47 mila euro. Il record resta quello del 2019 con una vincita di 300 mila euro al gioco Il Miliardario. Prima ancora vincite da 5 e 10 mila euro come successo venerdì scorso. Anonimi i fortunati vincitori che hanno giocato a Cantalupo e a Torri in Sabina che in ogni caso avranno sicuramente passato le feste natalizie decisamente più sereni.