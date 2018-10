RIETI - L’ultimo sequestro di cani - il sesto dal 2014 - l’aveva subito nel marzo scorso: nella sua casa di Montopoli erano stati trovati ottanta animali in stato di denutrizione e malati, rinchiusi in piccole gabbie, facendo scattare l’ennesima denuncia che si era andata ad aggiungere alle altre precedenti. Barbara Cavicchioli, 62 romana residente da anni nel comune sabino, è stata condannata per maltrattamento di animali in via definitiva da parte della Cassazione, che nei giorni scorsi ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato difensore della donna contro i precedenti verdetti di colpevolezza emessi nel 2017 dalla Corte di Appello e dal tribunale di Rieti nel 2016.



