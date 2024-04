Mercoledì 24 Aprile 2024, 07:00

PERUGIA – Assaliti e terrorizzati da un pitbull libero. Senza guinzaglio e senza padrone. In mezzo alla strada, fra i bambini che stavano andando al cinema. È successo nel pomeriggio di domenica, quando una coppia di fidanzati e i loro cani hanno vissuto una brutta avventura. Non drammatica, come purtroppo i fatti di cronaca nazionale hanno raccontato in questi giorni, ma sicuramente brutta.

«Erano quasi le tre del pomeriggio e assieme alla mia compagna Elisa abbiamo deciso di fare una passeggiata lungo il percorso verde nella zona di Centova, proprio di fronte alla multisala, assieme ai nostri due chihuahua - racconta Stefano -. In quel momento c’erano anche parecchie famiglie e bambini che stavano raggiungendo il cinema. Ho visto da lontano questo cane, un pitbull di colore marrone chiaro che non era al guinzaglio. Pensavo ci fosse il padrone nei dintorni e inizialmente non mi sono preoccupato. Poi ho visto che ha iniziato a puntarci, in particolare il cagnolino che stavo portando a passeggio mentre la mia compagna mi seguiva con l’altro chihuahua». Questione di pochi secondi, con il cane di grossa taglia che si avvicina in modo sempre più minaccioso.

«A quel punto - continua Stefano - ho provato a frappormi tra lui e il mio cane, ma non c’è stato niente da fare: il pitbull si è lanciato sul mio cagnolino e a quel punto ho provato, anche attraverso il guinzaglio, a prenderlo in braccio. Ma non ho fatto in tempo: il pitbull lo ha preso fra le zanne e non lo lasciava». La risposta dell’uomo è un gesto istintivo, di grande coraggio e anche dettato dall’urgenza di non veder morire il proprio cagnolino. «Sono riuscito a toglierlo dalla bocca del cane - racconta - che evidentemente sorpreso da questo mio gesto repentino quanto istintivo si è subito allontanato. Nei pressi abbiamo visto una pattuglia della polizia, cui abbiamo immediatamente denunciato l’accaduto».

Dopo essersi ripresi dallo spavento, i due padroni del cane lo hanno subito portato dal veterinario per escludere ferite o conseguenze gravi. Al termine degli accertamenti, per fortuna solo una ferita superficiale, anche il veterinario ha inoltrato la segnalazione alle autorità competenti. E c’è chi a sua volta ha già segnalato via social la presenza di questo pitbull libero.