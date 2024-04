Giovedì 11 Aprile 2024, 08:52

Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma rinnovano la loro collaborazione istituzionale per lo sviluppo economico del territorio. Ieri pomeriggio, in occasione del Consiglio della Camera di Commercio, al Tempio di Adriano, il presidente della Regione, Francesco Rocca, insieme alla vicepresidente della Giunta, Roberta Angelilli (assessore alle Attività produttive) e il presidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti, hanno annunciato la firma, nei prossimi giorni, di un protocollo di intesa per il lavoro in sinergia. All'evento, Rocca ha tenuto a sottolineare il «grande dialogo con la Camera di commercio di Roma. Fare rete è fondamentale per noi, quindi i rapporti con le categorie produttive e con Roma Capitale che ci consente di affrontare dei dossier molto complicati. A livello di metodo la mia scommessa è quella del dialogo e di fare sistema, perché più la nostra economia cresce più riusciremo a ricomporre le fratture sociali».

444MILA AZIENDE

Tra i settori in crescita il turismo . «Questa è una Regione che ha delle capacità enormi quindi stiamo lavorando su questo come sulla mobilità che abbiamo trovato in ginocchio», ha proseguito Rocca che ha aggiunto: «Inoltre, abbiamo investito e continueremo a farlo sulle infrastrutture, per completare alcune opere importanti come la Cisterna-Valmontone che nel 2027 dovrebbe giungere a compimento. Stiamo lavorando sulla Roma-Latina, sulla Orte-Civitavecchia e sul porto di Civitavecchia che vogliamo valorizzare». Tra gli interventi della Regione Lazio a sostegno delle imprese, Rocca ha ricordato i 135 milioni di euro sull'accesso al credito. «Poi abbiamo investito sulla transizione energetica e digitale e sull'internazionalizzazione delle imprese. Abbiamo investito 20 milioni sull'industria cinematografica. Ma siamo solo all'inizio», ha puntualizzato. Infine, Rocca ha ribadito che «abbiamo ereditato 22 miliardi di debiti quindi abbiamo deciso di non contrarre nuovo debito e il miglioramento del rating finanziario sancito dell'agenzia Moody's ne ha tenuto conto», ha concluso Rocca.Il numero totale delle imprese registrate a fine dicembre 2023, a Roma e provincia, è pari a 444.687 unità. «Noi abbiamo il compito di tutelare e valorizzare la comunità delle nostre imprese, che rappresentano il mondo dell'economia», ha dichiarato il presidente della Camera di commercio, Tagliavanti. «Non è un momento facile perché siamo da poco usciti da una pandemia, grandi tensioni geopolitiche: guerra in Ucraina, in Medio Oriente e il ritorno dell'Isis, che hanno portato a degli aumenti delle materie prime. Nonostante questo, nel 2022 il Lazio ha prodotto 212 miliardi di euro di ricchezza e nel 2023 risulta la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese (+1,59 per cento) e seconda (dopo la Lombardia) per saldo attivo»: più 9.710 nel 2023 (34.512 le iscrizioni a fronte di 24.802 cessazioni). Tra i settori che stanno galoppando, anche il presidente Tagliavanti ha citato il turismo. «Per lo sviluppo economico occorre creare un contesto favorevole e accompagnare le imprese. Inoltre, bisogna garantire una buona burocrazia», ha continuato Tagliavanti, per cui «dobbiamo lavorare sulla transizione digitale e su quella green: dobbiamo ricreare nuove forme di produzione, nel rispetto dell'ambiente». Sul tema dell'internazionalizzazione «la nostra Regione ha avuto una buona capacità di intercettare i mercati esteri. Ci sono alcuni elementi di criticità come l'accesso al credito, dovuto anche all'aumento dei tassi di interesse», ha commentato. Infine, Tagliavanti ha espresso soddisfazione per il miglioramento del rating finanziario della Regione Lazio, sancito dall'agenzia Moody's: «abbiamo apprezzato molto questo risultato», ha concluso.Fernando M. Magliaro