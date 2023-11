Rinnovata la biblioteca presso l'antica Camera di Commercio a Roma in pieno centro e gratuita

E’ stata aperta ieri al pubblico una nuova biblioteca in pieno centro precisamente in via de’ Burrò 147 nella storica sede della Camera di Commercio di Roma. Una iniziativa importante per tutti gli studenti e tutti gli appassionati di lettura che finalmente avranno un luogo all’avanguardia per studiare e leggere. La sensazionale posizione in pieno centro potrà donarti anche delle brevi pause tra via del Corso e il tempio di Vihia Sabina e Adriano. Di recente è stata rinnovata nei suoi spazi e negli arredi che ora sono davvero funzionali e al passo coi tempi rispetto a quelli passati, come l’inserimento di scrivanie e tavoli dotati di prese per laptop e smartphone. È stato inserito un nuovo sistema di illuminazione adatta alla lettura e cambiati anche i sistemi di climatizzazione e potenziata la rete wi-fi accessibile a tutti gratuitamente. La grandezza della biblioteca è di circa 250 metri quadrati con la presenza anche di un cortile esterno, un’area ristoro e due ambienti storici come l’Aula Giunta e la Sala Tanzi, che saranno accessibili quando non saranno occupati di eventi istituzionali. Il numero delle postazioni dedicati allo studio sono 40, con 3 postazioni di pc che potranno essere utilizzati per effettuare ricerche ma anche per stampare documenti. La biblioteca dispone all’interno circa duemila libri, per lo più di argomenti socio economici, di urbanistica, storia delle imprese e del territorio. Ora è tutto pronto per accogliere cittadini e studenti e per offrire loro un ambiente ideale per lo studio e la ricerca.

I locali sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 con orario continuato. L'entrata è da Via de' Burrò 147. Al primo accesso ci si registra e firmando il modulo della privacy verrà rilasciata la tessera per gli ingressi successivi.