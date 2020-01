TABELLINO U17

RIETI - L’Under 15 di Lega Pro brinda al primo successo stagionale e lo fa in una delle gare più difficili e più sentite del campionato in casa della Ternana seconda in classifica. Rammarico invece per l’Under 17 che in Umbria riesce a tenere testa alla formazione rossoverde capolista del girone ma deve perde di misura su rigore.Gli Allievi di Lega Pro amarantocelesti perdono 1 a 0 nella tredicesima giornata di campionato mentre i Giovanissimi si impongono 2 a 1 al termine di una partita emozionante con un rigore parato dall’estremo difensore reatino Colasi a pochi minuti dal termine della partita che ha messo in cassaforte la prima vittoria dei ragazzi allenati da Caludio Gerini.Contro la squadra allenata dall’ex Mirko Pagliarini, a decidere le sorti della gara dell’Under 17 è il rigore, molto criticato dai reatini, segnato dal ternano Falanga al 35’. Il Rieti prima dello scadere sfiora il pareggio con Ancillai che però viene fermato dalla traversa. Nella ripresa i ragazzi di Gentili provano a riacciffare la gara giocando bene ma senza riuscire a fare male lasciando però il fianco alle ripartenze ternane che allo scadere vanno vicino al raddoppio.«I ragazzi hanno disputato una grande partita, al cospetto della capolista Ternana, capitolando solo per un calcio di rigore praticamente inventato dall'arbitro – commenta il tecnico Gentili -. Nonostante la differenza di valori e l'impiego di molti ragazzi sotto età, la differenza di punti e di gioco praticamente non si è vista. Abbiamo lottato alla pari, colpito due traversie a porta vuota, hanno fatto due salvataggi sulla linea ed abbiamo creato almeno 6 occasioni per fare gol, ma come sempre non riusciamo a concretizzare quello che di buono si costruisce, loro meritano di stare primi, sono una grande squadra e soprattutto una grande società. Restano i complimenti della loro dirigenza, che giro ai ragazzi, tutti hanno visto i progressi individuali e collettivi dalla gara di andata ad oggi, quindi al di là dell'amaro in bocca che spesso abbiamo a fine partita, almeno il lavoro di costruzione e crescita dei ragazzi prosegue come da programma, se così si può definire, con la speranza che i ragazzi possano anche l'anno prossimo esprimersi nei professionisti».Grande festa invece per i Giovanissimi che “orfani” del tecnico Claudio Gerini impegnato con la Berretti che però ha seguito la gara a distanza in costante collegamento telefonico con il suo secondo Renzo Gunnella.All’Antistadio Taddei di terni al 4’ è il Rieti ad andare in vantaggio grazie alla rete su punizione di capitan Grassi, passano solo 12’ minuti e i padroni di casa pareggiano con Monesi ma alla mezz’ora con un bel colpo di testa Santocchi segna il gol del definitivo 2 a 1 che restaerà immutato anche grazie al portiere amarantoceleste Colasi, subentrato a Santalucia a inizio ripresa, che al 28’ del secondo tempo para un rigore.«Sono molto soddisfatto – ha dichiarato l’allenatore reatino Gerini – Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto e finalmente dopo tante sconfitte spesso immeritate. Anche i nuovi innesti hanno aiutato adesso speriamo che questo successo ci dia le giuste motivazioni per continuare su questo solco».Ternana: Masucci, Colalelli, Benedetti, Monaldi, Pompei, Giordano, Odero, Sabatino, Falanga, Agostini, Alunni Piatoli All. Pagliarini A disp. Bartolocci, Brunetti, Belardinelli, Blasi, Sabatini, LambertiRieti: Calabrese, Morelli, D’Aiuto, Bonifazi, Broccoli, Scarano, De Filippis, Falilò, Ancillai, Nunzi, Nobile. All. Gentile A disp. Luciani, Duina, Schenone, Conti, Mastromattei, Lanni, Polidori, Anfreoni, AndreoniReti: 35’ rig. FalangaArbitro: Castrica di Terni (Menichetti di Orvieto e Cardinali di Perugia)Avellino-Pianese 2-1Cavese-Viterbese 2-2Paganese-Casertana 1-3Sambenedettese-Gubbio1-2Teramo-Fermana 3-1Ternana 35Gubbio 29Teramo 25Viterbese 21Cavese 20Casertana 19Fermana 18Paganese 12Avellino 11Rieti 9Sambenedettese e Pianese 8Ternana: Morlupo, Liconio, Meschiaroli, Mengoni, Toma, Bartoli, Sapone, Penta, Momesi, Camensi, Purgatori All. Schenardi A disp Antonini, Iacomo, Mammì, Mouadem, Bottausci, Belloisi Ciucci, Mammone, Plutino.Rieti: Santalucia, Pitorri, Lazar, Grassi, Comodi, Palmieri, Matteucci (13’st Mencarelli), Durastanti, Santocchi, Bonifazi, Seguiti All. Gunnella A disp. Colasi De Marco, Rosati, Di Sisto, Mencarelli, Zillanti, Grillotti, RossiReti: 4’ Grassi (R), 16’ Momesi (T) e 30’ Santocchi (R).Arbitro: Tempesta di Perugia (D'Andola e Valentini Albanelli di Perugia)Note: 28’ st rigore parato da Colasi (R).Avellino-Pianese 0-1Cavese-Viterbese 1-1Paganese-Casertana 1-1Sambenedettese-Gubbio 0-0Teramo-Fermana 3-0Paganese 33Ternana 29Cavese 26Teramo 25Fermana 20Viterbese e Casertana 17Sambenedettese 15Gubbio 12Pianese 10Avellino 9Rieti 4Pontedera-OlbiaRieti-PianesePistoiese-SienaArezzo-TernanaCarrarese-Viterbese