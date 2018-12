A RENDE PUNTI NON PRENDE MA NON SI ARRENDE



E (RI)SCOPRE UN (GRAN) TALENTO!

RIETI - Un Rieti sfortunato e penalizzato da un rigore dubbio che ha portato alla sconfitta di Rende per 2-1. Un Rieti però che scopre un Gondo in grande spolvero: il suo straordiario gol valeva da solo il biglietto. Lo evidenzia nel suo scritto anche lo storico tifosi Mauro Maiali.Gira che ti rigira, cara RietiAvevi (e non sapevi) grandi atleti:Come quel "tal" Gondò a lungo snobbatoIl qual, stasera, sembrava atterratoDa altri mondi o almen categoriaChe gran giocata - e, ma che sciccheria...... Il nostro amato sport, sempre è gagliardoE' fatto per ognun avente nel cuoreLa volontà di andarsi a realizzareSia nato "secco" o con un po' di... lardo!Il calcio, o football, o soccer e così siaNon è un gioco e neanche una lotteriaChi ci si impegna risultati ottieneAuguri a Gondò: un mondo di bene!!!