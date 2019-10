RIETI - Partenza col botto per il Real Gavignano-Ponzano nel campionato di Terza categoria. I ragazzi di Giampieri espugnano il “Rinalduzzi” di Montopoli con un perentorio 6 a 1 che la dice lunga sull’andamento del match.



IL PRIMO TEMPO

Per la storica Usd Montopoli che torna a calcare i campi di calcio dopo un ventennio e che palesa un po’ di emozione per l’esordio un passivo forse troppo severo, specie per quanto di buono fatto vedere nel primo tempo.La partita è bella e vivace con le due squadre che si affrontano a viso aperto fin dalle prime battute. Belle giocate da entrambe le parti del campo e partita gradevolissima per la gioia del numeroso pubblico che affolla le tribune del “Rinalduzzi”. Al 13’ si rendono pericolosi gli ospiti con Gherardo che su punizione scheggia la parte alta della traversa. Al 16’ Montopoli ad un passo dal vantaggio con Calvani che anticipa l’uscita del portiere Bianchi e, invece di calciare a rete, appoggia la sfera a Gulino che segna, ma l’arbitro Matteucci annulla il gol per fuorigioco. Al 22’ passano gli ospiti con Nocelli servito da un colpo di tacco di Gherardo insacca nell’angolo alla sinistra del portiere Lorenzini. Un minuto dopo tiro al lato di Turchetti per il Montopoli mentre il Real Gavignano-Ponzano va vicino al raddoppio con un destro a fil di palo di Antonicoli. Allo scadere del primo tempo ancora Gherardo nei panni di assist-man che dalla destra mette una palla in area sulla quale si avventa Antonicoli e di collo pieno calcia alla sinistra di Lorenzini e fa 2 a 0.

LA RIPRESA

Le squadre tornano in campo e, dopo due minuti, gli ospiti chiudono la gara con un diagonale dalla sinistra di Antonicoli che vale il 3 a 0. Il 4 a 0 porta la firma di Gherardo che ribadisce in rete da centro area un pallone crossato dalla sinistra. Al quarto d’ora del secondo tempo il numero 10 di Montopoli, Gulino, prende un giallo per proteste e un minuto più tardi arriva la seconda ammonizione che gli costa il cartellino rosso per un fallo in attacco. Montopoli in inferiorità numerica non molla e, anzi, trova il gol al 61 con Calvani che dal lato corto dell’area di rigore sorprende Bianchi infilando la palla sotto la traversa. I padroni di casa trovano nuove energie, approfittando di un calo da parte del Real e si rendono pericolosi almeno in un paio di frangenti creando occasioni che non riescono a finalizzare. Sul finale di gara l’arbitro concede un rigore agli ospiti che Gherardo realizza per il 5 a 1, e poi, il giovane Di Paolo, appena entrato, realizza a tempo praticamente scaduto il 6 a 1 finale con un bel destro che si insacca sotto l’incrocio dei pali.



I COMMENTI

Valerio Giannini, presidente Usd Montopoli: «Abbiamo iniziato con entusiasmo questa nuova esperienza. Sono contento per l’atmosfera che si è creata intorno a questa squadra e per i ragazzi. Riguardo la partita c’è da lavorare molto, lo sapevamo, pian piano con impegno e sacrificio riusciremo a toglierci delle soddisfazioni».

Fabrizio Vittori, allenatore Usd Montopoli: «Un buon inizio gara con la possibilità di passare in vantaggio. Abbiamo pagato cari gli errori commessi contro una squadra ben attrezzata che non ha perdonato. Dobbiamo migliorare lavorando con costanza e impegno, sono sicuro che i ragazzi risponderanno».

Andrea Giampieri, allenatore Real Gavignano-Ponzano: «Non posso che essere contento del risultato e della prestazione offerta oggi dai ragazzi. Dopo il quarto gol siamo calati nella concentrazione ed abbiamo commesso degli errori che in futuro dovremmo evitare. Speriamo di confermarci sabato prossimo nella nostra prima casalinga. Voglio anche fare un grosso in bocca al lupo per il prosieguo del campionato al Montopoli».

IL TABELLINO

Usd Montopoli: Lorenzini, De Santis (72’ Gentili), Vittori (68’ Piccione), Rinalduzzi, Castiglia (90’ Romano), Pollastrelli (45’ Serafini), Galli, Turchetti, Calvani, Gulino, Losacco (85’ Cristofanelli). A disp. Carrarini, Dascenzi, Gozzi, Eustachi. All. Vittori F.

Asd Real Gavignano-Ponzano: Bianchi, Fabi R., Spadaccioli, Malizia, Stroni (61’ Vanni), Mannelli (52’ D’Ascenzi), Onelli, Galassetti M. (88’ Di Paolo), Nocelli, Gherardo (85’ Nisi), Antonicoli (85’ Fabi C.). A disp. Capri, Galassetti G., Biancatelli, Ratini. All. Giampieri A.

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Reti: 22’ Nocelli (GP), 45’ Antonicoli (GP), 47’Antonicoli (GP), 56’ Gherardo (GP), 61’ Calvani (M), 84’ Gherardo (GP), 93’ Di Paolo (GP).

Note: espulso al 59’ Gulino (M); angoli 8-2

