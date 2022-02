Terza categoria: Montopoli infila il poker al Poggio Bustone (4-1) e resta in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Seconda vittoria del 2022 su altrettante gare per Montopoli, che bissa il successo ottenuto contro l’Msg Rieti con un perentorio 4 a 1 ai danni di Poggio Bustone nella gara valevole per la decima giornata del campionato provinciale di Terza categoria.

Prestazione convincente al Rinalduzzi da parte dei ragazzi di mister Valentini che si portano a 24 punti al comando della classifica, in attesa dei risultati del Real Gavignano Ponzano e di Scandriglia in campo domani rispettivamente a Borgorose e Toffia. Poggio Bustone resta invece a quota 15 punti.

Il primo tempo

Dopo un periodo di studio da parte delle due squadre, arriva al 18’ il primo squillo per gli ospiti con Prince che di testa serve Simone Mostarda il quale da fuori area calcia a lato senza trovare lo specchio della porta difesa da Ferretti. Passa un minuto e Montopoli replica con una conclusione di Cianciarulo che finisce alta di poco. Al 29’ passano i padroni di cas: Fiori serve sulla destra Gulino, il quale smista a centro area per Capati che si libera dei difensori con una finta e deposita in rete per l’1 a 0 Montopoli. Al 37’ una punizione dalla sinistra calciata a giro da Vavalli beffa l’estremo difensore ospite e si infila sotto la traversa per il 2 a 0. Passano sei minuti e Gulino dalla destra calcia in diagonale da circa trenta metri trovando l’angolo opposto e l’eurogol che vale il 3 a 0. Al 45’ Poggio Bustone non concretizza con Prince in area con il suo tiro da ottima posizione che viene respinto. Sul ribaltamento di fronte è ancora Gulino che si trova a tu per tu con Battisti ma fallisce di un soffio il 4 a 0 con la palla che si spegne sul fondo.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con l’errore su rinvio di Ferretti che serve involontariamente Ianni e il capitano di Poggio Bustone non perdona infilando in rete per il momentaneo 3 a 1. Dopo appena tre minuti risponde Montopoli ancora su punizione (in foto): Capati calcia sul palo di Battisti che viene sorpreso ed è 4 a 1. Poggio Bustone si riaffaccia al 60’ dalle parti di Ferretti con Mario Gentileschi di testa che non riesce però ad impensierire il portiere. Al 70’ è il neo entrato Galli ad essere pericoloso: dopo aver superato Battisti in uscita, l’attaccante di Montopoli calcia a rete trovando però la provvidenziale respinta di Felice Desideri. Sul finale di gara Montopoli gestisce il pallone controllando il gioco senza più correre alcun rischio.

Le dichiarazioni post gara

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, siamo riusciti ad esprimere un bel gioco palla a terra e stiamo costruendo gara dopo gara una solida identità di squadra. Loro erano ben messi in campo e dovevamo trovare la chiave per rompere l’equilibrio, ci siamo riusciti anche grazie al fattore campo e alla buona forma fisica che abbiamo in questo momento. Siamo una società che sta lavorando bene, i ragazzi si impegnano al massimo sul campo e fuori e i risultati stanno arrivando. Abbiamo una rosa lunga e riusciamo comunque a dare spazio a tutti. Adesso aspettiamo i risultati delle altre e prepariamo le prossime gare».

La società di Poggio Bustone non ha rilasciato dichiarazioni

Il tabellino

Usd Montopoli: Ferretti, Fiori, Ammiraglia, Vavalli, Quondamstefano, Valloni (10’ Proni), Capasso (52’ Di Ruggiero), Sagoleo (77’ Popescu), Capati (57’ Malungu), Gulino, Cianciarulo (66’ Galli). A disp. Daja, Ogierhiakhi, Chiadroni, Caldarola. All. Valentini

Asd Poggio Bustone 2014: Battisti, Piacente (57’ Desideri L.), Ianni, Fiori (63’ Giordani), Mostarda V. , Desideri F., Mostarda S., Mostarda D., Barberini (52’ Desideri D.), Marioni, Kennedy (45’ Gentileschi M., dall’80’ Pellegrini). A disp. Zapparella, Gentileschi L., Desideri R., Joof. All. Rubimarca

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Reti: 29’ e 49’ Capati (M), 37’ Vavalli (M), 43’ Gulino (M), 46’ Ianni (PB)

Note: ammoniti: Fiori (M), Marioni (PB); angoli 10-3, spettatori 150 circa