ADDARIO 5.5

ESPOSITO 5.5

CELLI 5

AQUILANTI 6

TIRAFERRI 6

ZAMPA 5.5

TIRELLI 6

ZANCHI 6.5

DE PAOLI 6

DEL REGNO 5

SERENA 6

RUSSO 6.5

BENI 6

RIETI - Diamo il voto ai protagonisti del match tra Ternana e Rieti. Negli amarantocelesti bene Zanchi e Russo, i migliori. Buona prova anche di Tiraferri a destra, Zampa fallisce un calcio di rigore.Sul primo gol il cross di Mammarella sul corner del vantaggio è teso e ben indirizzato, anche se nell'area piccola poteva forse riuscire a smanacciare. La difesa però si perde Vantaggiato, che insacca di testa. Un buon intervento nella ripresa, incolpevole sugli altri gol della Ternana.Non un grandissimo momento per lui. Gioca una gara attenta, poi però scivola in occasione del raddoppio della Ternana. Dopo il fallo da rigore contro il Picerno si ritrova, suo malgrado, protagonista in negativo.Forse è proprio lui a perdere la marcatura di Vantaggiato in occasione del gol che apre le danze. Rispetto ad Aquilanti leggermente più in affanno.Con la sua grande esperienza se la cava anche nelle situazioni più complicate. Gioca la solita partita sostanziosa.Sugli esterni il Rieti esprime forse le cose migliori della partita. Tiraferri gioca una buona partita, dando buona spinta a destra e provando, di tanto in tanto, a farsi vedere anche con qualche inserimento.Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato che comunque avrebbe potuto riaprire la partita. Il tiro sembrava ben indirizzato, bravo Iannarilli nella circostanza. Nel complesso buona gara, da ex, anche se da lui ci si aspetta sempre qualcosa in piùAnche per lui buona partita. Nel primo tempo è bravo a lanciare un paio di ripetenze di Zanchi a sinistra. L'impressione però è che da centrale di centrocampo a quattro faccia leggermente più fatica e che possa essere più pericoloso più vicino alla porta.Gran bella partita dell'esterno sinistro. Nel primo tempo è un incubo per i difensori della Ternana, che non lo prendono mai. Un paio di strappi palla al piede da applausi, poi però sbaglia la rifinitura.Insieme a Russo sembra quello che ha maggiore qualità nei piedi, anche se il passo tra i due è differente. Anche lui però, nel primo tempo, produce un paio di strappi potenzialmente pericolosi.Partita difficilmente giudicabile la sua, visto che tocca pochissimi palloni e non incide mai sul match.Entra bene in partita nella ripresa. Sembra compensarsi bene con Zampa in mediana. Prova un paio di verticalizzazioni e comunque è sempre dentro al gioco.Insieme a Zanchi è il migliore. L'ultimo a mollare. Quando parte palla al piede, cosi come l'esterno, la Ternana fa davvero una fatica matta a contenerlo. Colpisce un palo in avvio di ripresa e si guadagna il rigore poi fallito da Zampa. Sia a Bari che contro la Ternana però ha dimostrato di essere già imprescindibile li davanti.Il Rieti gioca, la Ternana fa gol. Possiamo forse racchiudere cosi la gara di ieri che, per stessa ammissione del tecnico, era stata interpretata correttamente. Nel calcio però la qualità dei singoli tende a fare la differenza, ed in questo la Ternana (e non solo) è superiore al Rieti. Visti ulteriori passi in avanti rispetto alla gara contro il Bari, il suo Rieti riceve complimenti per il gioco espresso anche nel post gara, ma continua a non fare punti. Per lui quattro ko in altrettante partite. Occhio però, perché le parole sull'esclusione di Cristian Esposito rischiano di avere sviluppi nelle prossime ore, perché la rottura con la società è sembrata piuttosto evidente.