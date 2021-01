Campobasso corsaro vola in vetta, mercoledì il Rieti nella tana della capolista. Risultati e classifica

RIETI - Città di Campobasso è la nuova capolista del girone F di serie D con 27 punti dopo la XIV giornata. I molisani espugnano 0-2 il campo del Porto Sant’Elpidio e conquistano la vetta con due gare in meno. Il Rieti - che oggi non ha giocato contro il Montegiorgio su richiesta degli ospiti alle prese con casi di Covid nel gruppo squadra - è il prossimo avversario dei molisani: mercoledì 3 febbraio (ore 14.30) al Romagnoli. Lontano dai rumors degli ultimi giorni, gli amarantocelesti vincendo potrebbero riconquistare ancora la prima posizione.

Il Castelnuovo Vomano pareggia per 2-2 in casa del Tolentino e perde il primato. Fa comodo al Rieti anche il pareggio (0-0) del Notaresco che rimedia un punto sul campo del Vastogirardi. È una domenica che vede molti pareggi: anche tra Cynthialbalonga e Vastese è 1-1. Oltre al Città di Campobasso vincono il Fiuggi che rifila tre reti all’Olympia Agnonese (3-0) e Castelfidardo che si esalta in un match acceso col Real Giulianova: 2-3. Come il Rieti rinviata anche la gara della Recanatese con la Matese, su richiesta del club ospite.

Risultati XIV giornata

Porto Sant’Elpidio – Città di Campobasso 0-2

Atletico Terme Fiuggi – Olympia Agnonese 3-0

Cynthialbalonga – Vastese 1-1

Pineto – Aprilia 1-1

Real Giulianova – Castelfidardo 2-3

Tolentino – Castelnuovo Vomano 2-2

Vastogirardi – Notaresco 0-0

Gare rinviate

Rieti – Montegiorgio

Recanatese – Matese

Classifica

Città di Campobasso 27 (12 gare giocate)

Castelnuovo Vomano 26 (14)

Rieti 24 (13)

Notaresco 22 (12)

Cynthialbalonga 21 (14)

Vastogirardi 20 (13)

Recanatese 18 (9)

Atletico Terme Fiuggi 18 (13)

Castefidardo 18 (13)

Pineto 17 (12)

Vastese 15 (14)

Montegiorgio 14 (9)

Aprilia 14 (13)

Tolentino 12 (11)

Matese 10 (11)

Real Giulianova 6 (12)

Olympia Agnonese 3 (10)

Porto Sant’Elpidio 2 (11)

© RIPRODUZIONE RISERVATA