RISULTATI, XXII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Seppur col fiatone e soprattutto al fotofinish, la Reggina riesce a sbancare Bisceglie e ricacciare indietro gli assalti di Bari e Ternana che già pregustavano l'avvicinamento alla vetta. E invece il 2-1 della capolista che la spunta con un gol del solito Denis, strozza in gola l'urlo di gioia sia dei tifosi del Bari - festanti per il 5-2 al Rieti a sette giorni dallo scontro diretto del Granilo - che quello del patron delle Fere Bandecchi, ripreso dalle telecamere mentre riceve per telefono la notizia del blitz dei calabresi.Ma il 3-1 col quale la Ternana si sbarazza agevolmente del Rende, rappresenta comunque un ottimo risultato per continuare a dare la caccia al primato di una Reggina che in questo inizio d'anno si sta mostrando con il fiato un po' corto. Per il resto, non è stata una giornata esaltante: molti pareggi, a cominciare da quello tra Casertana e Virtus Francavilla (1-1) che ha visto tornare al gol bomber Castaldo, proseguendo con lo zero a zero tra Paganese e Sicula Leonzio che regala un prezioso punto-salvezza ai siciliani.Blitz della Cavese a Vibo (1-0), così come il Monopoli che a Catanzaro trova la forza per recuperare lo svantaggio iniziale trovando il gol-partita proprio ai titoli di coda con Cuppone (2-1). L'Avellino s'arrende al Teramo, ma solo al 90': Bombagi non perdona e per Eziolino Capuano festa di compleanno guastata. E' pari e patta tra Catania e Potenza (1-1), mentre nell'anticipo del sabato la Viterbese trascinata da un Tounkara formato serie A, sbanca Picerno e si accomoda in zona playoff.Mercoledì 22 gennaio si torna in campo per un turno infrasettimanale che vedrà le 20 squadre contendersi i punti della prima di ritorno, la giornata annientata lo scorso 22 dicembre dallo sciopero indetto dalla Lega.Bari-Rieti 5-2Bisceglie-Reggina 1-2Casertana-Virtus Francavilla 1-1Catania-Potenza 1-1Catanzaro-Monopoli 1-2Paganese-Sicula Leonzio 0-0Picerno-Viterbese 0-1Teramo-Avellino 1-0Ternana-Rende 3-1Vibonese-Cavese 0-1Reggina 52Bari e Ternana 43Monopoli e Potenza 40Catanzaro 32Teramo 31Catania 30Paganese, Viterbese e Cavese 28Vibonese, Casertana e Avellino 27Virtus Francavilla 24Az Picerno 20Bisceglie e Rende 14Sicula Leonzio 12Rieti 8