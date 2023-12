Montopoli vince 2-3 il derby a Torri e si conferma in vetta. Tabellino e commenti

RIETI – Nella nona giornata del campionato di Seconda categoria la capolista Montopoli espugna il “Luchetti” imponendosi per 3-2 sul Torri in Sabina al termine di una bella gara contrassegnata anche dagli eccellenti rapporti che da sempre intercorrono tra le due società. Significativo l’omaggio che i tifosi ospiti hanno offerto ad inizio partita esponendo uno striscione con la scritta “In campo avversari ma mai nemici: Montopoli e Torri sempre amici!”

Il primo tempo

Il Montopoli parte subito all’attacco ed al 2’ è Salustri a calciare una punizione dal limite dell’area ribattuta da un difensore avversario: riprende lo stesso Salustri che sfiora il montante. Un minuto dopo è Popescu a lanciare Ippoliti la cui conclusione rasoterra termina di poco a lato. Al 5’ ancora Salustri serve in area Del Bufalo (ottima la sua gara) che gira al volo ma il pallone sorvola la traversa. La replica del Torri porta la firma del capitano Bertoldi al 7’ con un assist per Recchia ma Daja respinge con bravura. Al 12’ Bernabucci devia in angolo una conclusione di Ippoliti ed un minuto dopo, dalla parte opposta, ancora Daja precede in uscita Recchia servito da Volpi. Il Montopoli cresce e si procura tre occasioni consecutive: al 16’ con un tiro di Turchetti, al 21’ di Abatelli ed al 25 con Patras ma le conclusioni non danno l’esito sperato con il Torri che ribatte nel migliore dei modi al 31’ con un calcio di punizione dal limite di Bertoldi: assist per Borriello e pallone che arriva sui piedi dell’accorrente Recchia, bravo nel calciare a rete ed a portare così la propria squadra in vantaggio. Il Montopoli non ci sta ed il gol subìto sprona i giocatori alla pronta reazione: al 33’ girata al volo di Ippoliti che finisce alta, al 36’ tiro da fuori di Popescu parato da Bernabucci ed al 43’ arriva il pareggio con un tiro di Turchetti ben piazzato sotto rete. Si va al riposo sull’1-1.

Il secondo tempo

Il Montopoli vuole vincere e riparte con maggiore convinzione: già al primo minuto Bernabucci deve intervenire sulle conclusioni di D’Ascenzi prima e di Patras subito dopo. Il vantaggio ospite arriva al 10’ con Ippoliti che sfrutta in modo ottimale un rimbalzo in area ed al 16’ uno scambio tra Ippoliti e Fiori termina in calcio d’angolo.

Borriello al 18’ e Bertoldi al 21’ riprovano a scuotere il Torri ma gli avversari mostrano in questa fase della gara le cose migliori creando occasioni con Gulino, Del Bufalo e Fiori. Al 41’ arriva poi il terzo gol della formazione ospite grazie ad un pallonetto di Capasso servito da Gulino. All’ultimo minuto di recupero arriva il gol del 3-2 realizzato dal Torri con Volpi che sfrutta nel modo migliore una mischia in area.

I commenti

Simone Bertoldi, capitano Torri in Sabina

«Abbiamo avuto un approccio alla gara migliore rispetto alle partite precedenti e siamo passati meritatamente in vantaggio. Purtroppo il pareggio del Montopoli arrivato alla fine del primo tempo ci ha frenato e nella ripresa siamo ripartiti un po' sotto tono. Dopo il loro vantaggio poi gli avversari hanno gestito la gara nel modo migliore e abbiamo pagato sulle loro ripartenze».

Omar Cimei, tecnico Montopoli

«Abbiamo avuto subito la conferma che ogni squadra punta a dare il massimo contro la prima in classifica ed il Torri ha dimostrato oggi di aver preparato bene la gara. Da parte nostra c’è stata comunque una grande reazione dopo aver subito il gol ed abbiamo gestito l’incontro come siamo abituati a fare. Un successo meritato che ci mantiene in vetta al girone C ed un complimento al Torri che merita sicuramente di più rispetto all’attuale posto in classifica».

Il tabellino

Torri in Sabina: Bernabucci, Di Carlo (38’st Susca), Sidori, Iacobelli (15’st Di Francesco), Volpi, Simoncelli, Recchia (32’st De Paola), Tocci (30’st Mazzoli), Borriello, Bertoldi, Latini. A disp. Boccadamo, Antonelli, Manoni, Balducci. All. Andrea Milano

Montopoli: Daja, Abatelli, Ammiraglia (3’st Valloni), Turchetti (3’st Fiori), Patras, Del Bufalo, Salustri, Popescu, Ippoliti, Gulino (41’st Mangiante), D’Ascenzi (17’st Capasso). A disp. Ferretti, Biccirè, Proni, Rinalduzzi, Solito. All. Omar Cimei

Arbitro: Matteucci di Rieti

Marcatori: 31’pt Recchia, 44’pt Turchetti, 10’st Ippoliti, 41’st Capasso, 48’st Volpi

Note: ammoniti Bernabucci, Bertoldi, Volpi, Salustri; angoli 3-6