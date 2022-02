Torri raggiunto nel finale dal Santa Susanna: al Luchetti finisce 2-2. Tabellino e commenti

RIETI – Nella dodicesima giornata del campionato di Seconda categoria al campo “Francesco Luchetti” di Torri in Sabina si chiude con il pareggio per 2-2 l’incontro tra il Torri in Sabina e il Santa Susanna. Si ritrovano di fronte, nelle rispettive formazioni, due autentici maestri di calcio come Rocco Giorgini e Gianluca Fabiani, atleti che storicamente hanno segnato pagine importanti nel corso della loro invidiabile carriera e che tuttora costituiscono due preziosi punti di riferimento per le giovani generazioni.

Il primo tempo

La gara inizia con il Torri all’attacco ed al 6’ c’è già il vantaggio della formazione di casa: Bertoldi parte da centrocampo palla al piede ed impegna Lodovici che respinge in angolo ma nulla può il giovane portiere del Santa Susanna sulla battuta dalla bandierina di Movila e la deviazione vincente sotto porta di Boccadamo. La replica degli ospiti c’è al 16’ con un bel tiro dalla distanza di Marchioni che sfiora la traversa. Al 21’ il Torri potrebbe raddoppiare con Filippi servito in area da Famà ma la conclusine termina alta. Due minuti dopo altra grande occasione sui piedi dello stesso Filippi su cross di Mercuri ma il tiro finisce fuori a fil di palo. Il Santa Susanna ci riprova su calci piazzati di Vannozzi al 26’ e di Marchioni al 34’ respinti dai difensori avversari. Al 44’ è De Dominicis a smarcarsi bene in area ma il tiro termina a fondo campo.

La ripresa

All’inizio del secondo tempo la formazione ospite si rende pericolosa dopo tre minuti con un tiro di Quartana servito da Marchioni ma è bravo Di Loreto a deviare in angolo e lo stesso portiere è protagonista al 6’ con un doppio intervento su un calcio di punizione di Marchioni e sulla ribattuta di Basile. Il gol del pareggio arriva al 9’ a conclusione di uno scambio tra Marchioni e De Dominicis dopo la battuta di un calcio d’angolo. Il Torri non ci sta e prova a mettere in difficoltà gli avversari aumentando il ritmo di gioco e viene premiato al 23’ con il nuovo vantaggio grazie ad un’incursione magistrale di Famà dalla fascia sinistra conclusa con un tiro in diagonale che batte Lodovici. Preme ancora la squadra di casa e crea altre buone occasioni con una deviazione di testa di Angelo Adami al 27’ su assist di Lugini ed al 30’ con un tiro di Filippi deviato in angolo dal portiere avversario. Al 44’ c’è comunque il pareggio ospite grazie alla seconda rete personale di De Dominicis che insacca a fil di palo per il definitivo 2-2.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina: «C’è rabbia per il gol preso alla fine in questa gara che dovevamo chiudere già nel primo tempo e che non abbiamo poi gestito nel modo idoneo nella parte conclusiva. Vogliamo riconoscere l’impegno e la bravura degli avversari ma accettare un risultato così come è maturato oggi lo riteniamo assurdo».

Gianluca Fabiani, tecnico Santa Susanna: «Un buon pareggio che riteniamo di aver meritato, considerando che oggi avevamo sette titolari assenti per vari motivi. Un risultato sicuramente positivo ottenuto sul campo di una squadra valida come il Torri».

Il tabellino

Torri in Sabina: Di Loreto, Mercuri (36’st Iacobelli), R.Adami (4’ st Francescangeli), Boccadamo, Giorgini, Felicioni, Bertoldi, Benzi (16’ st Lugini), Filippi, Movila, Famà (25’ st A.Adami). A disp. Molinaro, Proietti, Splendori. All. Federico Chini

Santa Susanna: Lodovici, Basile, Novelli, Fabiani, Nicolò, Vannozzi, Paniconi (28’ st Perazzi), Cattorini (24’ st Colarieti), Quartana (16’ st Cresta), Marchioni, De Dominicis. A disp. Santucci, Pezzotti. All. Gianluca Fabiani

Arbitro: Santoprete di Rieti

Marcatori: 6’ pt Boccadamo, 9’st e 42’st De Dominicis, 23’st Famà

Note: ammoniti R.Adami, Bertoldi, Famà, Novelli; angoli 10-6