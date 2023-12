Borgorose non dà scampo alla Gens Cantalupo: 0-6. Tabellino e commenti

RIETI – Nella decima giornata del campionato di Seconda categoria al “Tempesta” di Cantalupo il Borgorose s’impone per 6-0 sulla Gens. Prima dell’inizio dell’incontro è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Marco Campanile, un giovane di Cantalupo deceduto nei giorni scorsi in un incidente stradale.

Il primo tempo

La formazione ospite vuole riscattarsi subito dalla sconfitta di domenica scorsa nel derby col Corvaro ed al 7’ si rende pericolosa con una conclusione dalla distanza di Stan che sfiora la traversa e conquista poi una serie di calci d’angolo . Proprio da un tiro dalla bandierina al 15’ passa in vantaggio con un assist di Carosi per Herai che di testa batte Cipriano. Al 20’ ci riprova Ottaviano con una punizione ribattuta dagli avversari ed al 22’ per i padroni di casa è bravo Sabatino a lanciare Corinaldesi ma il capitano dei sabini viene preceduto da un difensore avversario. Al 25’ ancora Borgorose in attacco con una conclusione di Fracassi che sorvola di poco la traversa dopo un batti e ribatti in area ed un minuto dopo è Giacco a indirizzare di testa sul fondo un cross di D’Agostini. Al 30’ la Gens resta in dieci per l’espulsione di Iannarella (doppia ammonizione per proteste) e la gara diventa ancora più difficile per Lattanzi e compagni. Al 37’ Giacco centra il palo ed al 39’ Ottaviano conclude a lato. Al 40’ bel lancio di Lattanzi per Valenti contrastato da un avversario ed al 41’ in contropiede è Romani a sfiorare il raddoppio.

Il secondo tempo

La ripresa inizia nel peggiore dei modi per la Gens che in dieci minuti incassa quattro gol: al 3’ è Giacco a siglare il 2-0 con un tiro che s’insacca sotto la traversa; al 12’ Ottaviano coglie il tris con un pallonetto insidioso che inganna Cipriano; al 13’ con un assolo a tutto campo di D’Agostini ed al 14’ con un’azione personale di Romani. Sul 5-0 non c’è più partita anche se la Gens ci prova in un paio di occasioni con Bonifazi e Monti ma al 24’ arriva il 6-0 per gli ospiti ancora con Romani servito da Matteo D’Angeli.

Da registrare al 32’ un’uscita di Cipriano su Matteo D’Angeli e soprattutto una doppia respinta del giovane portiere sabino sulle conclusioni di Luigi D’Angeli e Di Vona.

I commenti

Walter Bianchi, presidente Gens Cantalupo

«C’è rammarico per i risultati negativi e anche oggi dopo un buon primo tempo abbiamo bruciato tutto ad inizio ripresa. La nostra serie negativa purtroppo è alimentata da episodi che non rispecchiano l’impegno e le capacità del gruppo ma noi ci proviamo sempre anche se la fortuna non è mai dalla nostra parte».

Roberto Ciaprini, tecnico Borgorose

«Abbiamo fatto delle rotazioni per permettere a ogni giocatore di poter scendere in campo e dare il proprio contributo in un campionato che, da neopromossa, stiamo onorando nel modo migliore e vogliamo mantenere questa categoria che riteniamo di meritare ampiamente».

Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano, Zuccari (20’st Andrey Romagnoli), Sabatino, Pitotti, Belladonna, Evangelisti, Alessandro Romagnoli (1’st Bonifazi), Valenti (1’st Stazi), Corinaldesi, Lattanzi (13’st Monti), Iannarella. A dip. Pieroncini, Mattei, Rinalduzzi, Nobili. All. Roberto Bartoli

Borgorose 2014: Polidoro, D’Agostini (14’st Di Giuseppe), Stan, Fracassi, Xherai. L.D’Angeli, Ottaviani (20’st M.D’Angeli), Carosi, De Santis (20’st A.D’Angeli), Romani (30’st Di Vona), Giacco (24’st Morelli). A disp. Scancella, Barbonetti, Mita, Di Lorenzo. All. Roberto Ciaprini

Arbitro: Alexander Andrews di Roma1

Marcatori: 15’pt Xherai, 3’st Giacco, 12’st Ottaviani, 13’st D’Agostini, 14’st e 24’st Romani

Note: espulso 30’pt Iannarella; ammoniti Iannarella, Morelli. Angoli 1-5.