Borgorose blocca sul pari la capolista Montopoli: 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 1-1 lo scontro ad alta quota del Rinalduzzi tra la capolista del girone C di Seconda categoria Montopoli e la rivelazione Borgorose. Meglio i padroni di casa nel primo tempo con il vantaggio firmato dal solito Ippoliti; nella ripresa esce Borgorose che raggiunge il pari su angolo guadagnando un punto prezioso su un campo difficile. Montopoli resta in vetta con 26 punti, Borgorose aggancia il quarto posto con 21.

Il primo tempo

Tante le occasioni nel primo tempo, costruite soprattutto dai padroni di casa che al 10’ vanno alla conclusione con un tiro al volo di Capasso ma il pallone termina di poco fuori. Borgorose si fa vedere in contropiede ma il pallonetto di Romani termina alto. Un minuto più tardi conclusione da fuori area di Fiori con il suo sinistro che sfiora il palo e termina sul fondo. Subito dopo altra chance per i padroni di casa, questa volta con l’azione personale di Capasso che va via sulla sinistra e calcia forte in mezzo senza trovare lo specchio o una deviazione vincente di un compagno. Al 18’ urlo di gioia che rimane in gola ai padroni di casa sulla rete di Patras, annullata per una posizione di fuorigioco attiva di un suo compagno che ostruisce la visuale del portiere ospite Polidoro. Sul ribaltamento di fronte grandissima chance per Borgorose che va alla conclusione ravvicinata con Gallina ma Daja si esalta con un grande intervento di piede. Al 22’ si sblocca la gara: lancio dalla destra di Salustri preciso per Ippoliti il quale controlla bene e calcia da centro area per l’1-0 montopolese. Continua a premere Montopoli: al 28’ colpo di testa di Del Bufalo su corner di Salustri che impegna Polidoro, ben piazzato, alla respinta in angolo. Sul finale di primo tempo conclusione da fuori di Romani controllata senza apprensioni da Daja.

La ripresa

Dopo un paio di squilli dei montopolesi che vanno alla conclusione da fuori con Salustri, esce la forza del Borgorose che si rende pericolosissimo al 58’ su contropiede, quando D’Agostini si libera di un avversario e calcia forte colpendo il palo della porta difesa da Daja. Al 60’ parata in angolo dell’estremo difensore dei “corsari” sulla conclusione di Romani. Il pareggio è nell’aria e arriva al 63’ su calcio d’angolo: corner di Romani per la testa di Xherai, bravo ad anticipare tutti e ad insaccare per l’1-1 Borgorose. Montopoli prova a reagire ma è imprecisa, così gli ospiti provano a sorprendere con la conclusione di sinistro di Di Giuseppe che termina a lato.

Lo stesso Di Giuseppe non va lontano dalla porta difesa da Daja all’80’ con una punizione che termina alta di poco. Nel finale prova a strappare la vittoria Montopoli che cerca a tutti i costi la rete del 2-1. L’occasione migliore capita nel recupero a Patras che di testa non inquadra lo specchio dopo un pallone messo in mezzo da Ippoliti. Borgorose difende bene e porta a casa un punto prezioso.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Abbiamo giocato benissimo nel primo tempo, abbiamo creato tante occasioni ma senza riuscire a concretizzarle. Loro sono un’ottima squadra che merita questa classifica e nella ripresa l’hanno dimostrato. Su una disattenzione da calcio d’angolo abbiamo concesso il pareggio e dopo è prevalsa la frenesia, siamo stati imprecisi e frettolosi davanti nella ricerca del gol del nuovo vantaggio. Speriamo di riprenderci con una vittoria settimana prossima nella trasferta di Velinia»

Roberto Ciaprini, allenatore Borgorose: «Montopoli è un’ottima squadra, anche oggi ha dimostrato che non è in testa al girone per caso. Noi ci siamo giocati le nostre carte, provando a metterli in difficoltà e raccogliendo un punto contro una squadra non semplice da affrontare. Siamo una neopromossa, ma la classifica ci vede in alto: proveremo a raccogliere più punti possibili, soprattutto in casa, per poi toglierci magari qualche altra soddisfazione»

Il tabellino

Montopoli: Daja, Abatelli, Patras, Fiori, Valloni (70’ Proni), Del Bufalo, Salustri (89’ Turchetti), Popescu, Ippoliti, Gulino, Capasso (63’ Terribili). A disp. Ferretti, Bicciré, Caldarola, Solito, Rinalduzzi, Ammiraglia. All. Cimei

Borgorose: Polidoro, Buongiovanni, Stan, Fracassi (85’ De Sanctis), Xherai, D’Angeli L., Giacco (68’ Di Giuseppe), Ottaviani, Romani (65’ Mita), Gallina (70’ Scancella), D’Agostini (89’ D’Angeli A.). A disp. Babronetti, Calvanico, Di Lorenzo, Morelli. All. Ciaprini

Arbitro: Niccolò Paganin di Roma 1

Marcatori: 22’ Ippoliti (M), 63’ Xherai (B)

Note: ammoniti Gulino, Fiori (M), Buongiovanni, Romani, Ottaviani (B), angoli 5-1, spettatori 150 circa