Borgorose, evade dai domiciliari: denunciato dai carabinieri

RIETI - La Stazione Carabinieri di Borgorose ha denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un cinquantacinquenne del posto per evasione.

Il provvedimento è scaturito dall’attività svolta durante un servizio notturno di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, nel corso del quale i militari si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, ove era stato in precedenza sottoposto agli arresti domiciliari, per verificare il rispetto delle prescrizioni impostegli. Giunti sul posto, dopo aver suonato ripetutamente al citofono senza ricevere alcuna risposta, hanno provato, invano, a contattarlo telefonicamente.

Trascorsi alcuni minuti, l’uomo ha fatto rientro nella sua casa ove ha trovato ad attenderlo i Carabinieri. Tenuto conto che non è stato in grado di fornire una valida giustificazione per la sua assenza, si è pertanto proceduto a denunciarlo in stato di libertà per evasione.