Montopoli, il poker alla Torpedo (4-0) vale il -1 dalla vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria convincente e importante del Montopoli contro la Torpedo Rieti nella settima giornata del girone C di Seconda categoria.

La squadra di mister Cimei batte la formazione reatina 4-0: Ippoliti apre le marcature, poi nella ripresa i gialloblu dilagano. Montopoli, nonostante una gara in meno, si porta a meno 1 dalla capolista Piazza Tevere, che non va oltre l’1-1 sul campo di Monte San Giovanni, e settimana prossima c’è lo scontro diretto.

Il primo tempo

Buona partenza dei padroni di casa che riescono a sbloccare la gara dopo 9 minuti: cross al centro di Di Ruggiero, aggancio di Ippoliti che si gira e calcia di destro sotto la traversa insaccando il pallone dell’1-0 Montopoli. Dopo cinque minuti, altra bell’azione della squadra di mister Cimei, con lo scambio tra Ippoliti e Di Ruggiero che libera quest’ultimo per il cross, pallone che arriva sui piedi di Gulino appostato sul secondo palo ma il suo tentativo viene vanificato dal bel recupero del portiere Martini il quale para in due tempi.

La Torpedo si fa vedere al 18’ con la punizione di Vassallo per la testa di Vieriu ma il tentativo del numero 10 ospite è facile preda di Daja. Sul finale di tempo torna ad essere pericolosa Montopoli: fuga sulla sinistra di Capasso che mette al centro per Gulino, il capitano dei padroni di casa si gira e calcia ma il suo tentativo deviato dalla difesa reatina colpisce il palo alla destra di Martini. Al 42’ colpo di testa di Patras a lato di poco. Nel recupero torna in attacco la squadra ospite con Vieriu, bravo a sterzare e superare un avversario liberando il sinistro che termina però a lato.

La ripresa

Montopoli vuole chiudere la gara e al quarto d’ora trova nuovamente la via della rete: il neo-entrato D’Ascenzi serve Ippoliti in profondità con uno splendido filtrante, con il centravanti gialloblu dribbla il portiere e mette in rete comodamente il pallone che vale il 2-0 e la doppietta personale. La Torpedo sembra accusare il colpo e al 72’ va sotto di tre gol: Capasso conquista una punizione dal limite, Salustri si incarica della battuta che prende in controtempo il portiere Martini e lo batte sul suo palo per il 3-0 (in foto). Passano 4 minuti e Montopoli cala il poker: Gulino entra in area e viene messo giù tra due avversari; il direttore di gara assegna il penalty ai padroni di casa, con lo stesso Gulino che va dagli undici metri spiazzando Martini e siglando il definitivo 4-0. Nel finale c’è anche spazio per la traversa colpita da Patras dopo un’incursione sulla sinistra. La Torpedo non riesce a reagire, Montopoli vince e si proietta verso lo scontro diretto di settimana prossima contro Piazza Tevere.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Era importantissimo vincere oggi. Loro sono una buona squadra, ben messa in campo, che pressa bene e che è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Noi siamo stati bravi ad approcciare bene la gara, andando subito in vantaggio e partendo forti nella ripresa. Pensiamo subito alla gara di domenica prossima che per noi può voler dire tanto. Giocheremo su un campo difficile al quale non siamo abituati, ma lavoreremo in settimana per prepararci al meglio».

Claudio Ranalli, tecnico Torpedo Rieti: «Siamo stati in partita fino a metà secondo tempo, tenendo abbastanza bene il campo. Recriminiamo qualcosa sul gol del loro vantaggio, viziato forse da un fuorigioco dubbio ma gli errori ci possono stare. Dopo la seconda rete ci siamo disuniti, calando di lucidità verso la fine. Dobbiamo restare uniti, ascoltare le parole del mister e lavorare con costanza. Così riusciremo a rialzarci».

Il tabellino

Montopoli: Daja, Abatelli (87’ Biccirè), Ammiraglia (82’ Caldarola), Di Ruggiero (60’ D’Ascenzi), Patras, Del Bufalo, Salustri (75’ Turchetti N.), Popescu, Ippoliti (87’ Nescatelli), Gulino, Capasso. A disp. Nasir, Rinalduzzi, Solito, Turchetti M. All. Cimei

Torpedo Rieti: Martini, Di Lorenzo (72’ Marega), Tempesta (83’ Casciani), Vassallo (65’ Ciccarelli), Cordeschi, Pezzotti, Francia (65’ Ballacchino), Ciogli (65’ Tardioli), Micarelli, Vieriu, Trippa (82’ Vecchi). A disp. Rinaldi, Nobili, Selvi. All. Basilici

Arbitro: Matteo Lorenzin di Roma 1

Marcatori: 9’ e 60’ Ippoliti, 72’ Salustri, 76’ Gulino rig.

Note: ammoniti: Di Ruggiero (M), Trippa (T), angoli 6-3, spettatori 100 circa