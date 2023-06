Seconda: Montopoli è terzo, Velinia retrocesso, a Forano mille emozioni. Risultati e marcatori

RIETI - Termina il penultimo turno di campionato di Seconda categoria. Sono arrivati ormai praticamente tutti i verdetti del girone C. Il Real Gavignano Ponzano, campione e promosso in Prima categoria, è sceso in campo per l’ultima volta in stagione contro la Gens Cantalupo (2-2). Ultima in casa per Cittaducale che supera con un pirotecnico 6-3 il Monte San Giovanni. Pareggio esterno per Montopoli a Cantalice con i padroni di casa che conquistano la salvezza. Forano supera 2-1 il Velinia nell’ultima gara in casa del capitano Maurizio Tetto e condanna la squadra di Antrodoco alla penultima posizione e alla retrocessione. Si salva così anche Torri che pareggia 3-3 fuori casa contro Cittareale. Il derby reatino tra l’ormai ultima in classifica Torpedo e Piazza Tevere è vinto dagli ospiti 3-2. Vittoria anche per Santa Susanna che nell’ultima gara stagionale al Micheli supera 2-1 Corvaro.

Risultati e marcatori (XXIX giornata)

Cittaducale – Monte San Giovanni 6-3

Pirri A., Pirri A., Papò F., Papò F., Papò F., autogol. (C), Cantonetti S., Mariani N., Statuti R. (M)

Torpedo Rieti – Piazza Tevere 2-3

Polletti M., Polletti M., Oddi R. (P), Gunnella D., Gunnella D. (T)

Santa Susanna – Sporting Corvaro 2-1

Massimi E. (SC), Lodovici M., Blasetti F. (SS)

Atletico Cantalice – Montopoli 1-1

Capati A. (M)

Cittareale – Torri in Sabina 3-3

Miracolo L., Miracolo L., Miracolo L. (C), Abdrahman O., Volpi S., autogol (T)

Forano – Velinia 2-1

Di Stefano E. (V), Colangeli L., Tetto M. (F)

Gens Cantalupo – Real Gavignano Ponzano 2-2

Piccione D., Fabbrini M. (GC), D’Ascenzi G., Loreti D. (RG)

Riposa: Alto Lazio

Classifica

Real Gavignano Ponzano 65

Cittaducale 59

Montopoli 49

Forano 45

Piazza Tevere 43

Alto Lazio 40

Monte San Giovanni 39

Cittareale 32

Santa Susanna 33

Torri in Sabina 29

Gens Cantalupo 29

Atletico Cantalice 28

Velinia 23

Torpedo Rieti 17

Gavignano con una gara in più