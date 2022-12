Montopoli batte Torri in Sabina 1-0 e vede più vicina la vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Chiude il 2022 con l’ennesima vittoria davanti ai propri tifosi il Montopoli che al “Rinalduzzi” finora ha sempre vinto. Gli uomini di Valentini battono di misura (1 a 0) una ottima Torri in Sabina nel derby della nona giornata nel girone C di Seconda categoria.

Una rete del neoentrato Ferrari vale la quinta vittoria casalinga stagionale per i corsari. La squadra di mister Bruno Valentini si porta così a 16 punti, a meno due dalla vetta. Torri resta invece a 2 punti.

Il primo tempo

Primo tempo avaro di emozioni in una gara molto tattica. Montopoli fa possesso palla ma la fase difensiva di Torri non concede nulla agli avanti dei padroni di casa. Al 25’ brutto infortunio per Capasso con una torsione della caviglia che lo costringe a lasciare il terreno di gioco. L’ala di Montopoli viene portato a braccia negli spogliatoi e viene chiamato anche il 118 ma il giocatore dopo ulteriori valutazioni non ravvisa la necessità di essere accompagnato in ospedale. Subentra dalla panchina Ferrari e dopo 7 minuti, il giovane classe 2001 lasciato solo in area dalla destra raccoglie un traversone e calcia a rete di prima intenzione trovando un diagonale sul quale nulla può il portiere ospite Broggi. L’uno a zero con la fiammata di Ferrari non serve però a far decollare il match. Al 40’ altro brutto infortunio nelle fila di Montopoli con Capati che accusa un infortunio al ginocchio e anche lui è costretto a lasciare dolorante il terreno di gioco, al suo posto entra Nese. Sul finale di tempo da azione di calcio d’angolo colpo di testa di Ouro per il Torri in Sabina col portiere Ferretti che compie una autentica prodezza in tuffo evitando il gol del pareggio ospite.

La ripresa

Al nono del secondo tempo è Bussotti per gli ospiti a colpire di testa in area ma la sua conclusione va alta. Sul ribaltamento di fronte è Nese che di destro manda a lato di poco. Dieci minuti più tardi sempre Nese per i padroni di casa pericoloso di testa con l’attaccante che trova una difficile coordinazione e colpisce la palla a costringendo Broggi ad una difficile parata sulla linea di porta. Ci prova ancora Ferrari per i padroni di casa al 23’ del secondo tempo ma il tiro dell’attaccante va a lato di un soffio. A dieci minuti dalla fine grande occasione per gli ospiti con Ouro che da centro area raccoglie un traversone e calcia dall’altezza del dischetto un rigore in movimento ma la palla va incredibilmente alta. 5 minuti più tardi è sempre Ouro che si invola verso la porta di Mlontopoli bruciando tutti i difensori ma il suo pallonetto è predo delle mani di Ferretti. Al 45’ del secondo tempo punizione dal limite per il Torri: sulla battuta respinge la barriera e parte il contropiede di Montopoli con Gulino che arriva a tu per tu col portiere ospite, pallonetto che scavalca l’estremo difensore del Torri ma la palla batte sul palo interno e poi esce dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta avversaria. E’ l’ultima occasione di una gara che regala tre punti importanti al Montopoli mentre il Torri resta ancora a secco di vittorie.

Le dichiarazioni post gara

Bruno Valentini allentaore Usd Montopol: “Vittoria importante e grande soddisfazione per come i ragazzi hanno interpretato la gara. Partita non facile contro una squadra che fa una eccellente fase difensiva. L’unico rammarico è quello che non siamo riusciti a chiuderla ma merito dei nostri avversari e del loro allenatore a cui vanno i miei più sinceri complimenti. Vorrei approfittare per fare gli auguri di pronta guarigione ai nostri due ragazzi infortunati, Capasso e Capati con l’auspicio che possano rimettersi in fretta”.

Fabrizio Del Bianco presidente Asd Torri in Sabina “Dispiace ovviamente per il risultato ma sono contento dei segnali di crescita che sta facendo vedere la squadra. Chiudiano il 2022 in debito di punti ma con la certezza del fatto che la strada intrapresa porterà ad un deciso cambio di rotta nel 2023. Sono fiducioso e i nuovi innesti daranno nuova linfa ad una squadra che ora può soltanto crescere”.

Il tabellino

Usd Montopoli: Ferretti, Abatelli, Galli, Vavalli, Quondamstefano, Del Bufalo, Capasso (25’ Ferrari), Popescu (60’ De Santis), Capati (40’ Nese), Gulino (90’ Mattei), Marchesani (83’ Ammiraglia). A disp. Daja, Caldarola, Spiccia, Rinalduzzi. All. Valentini

Asd Torri in Sabina: Broggi, Sidori, Colletti, Tocci, Ferraioli, Pessi, Mancini (75’Rega), Adami (70’ Antonelli), Bussotti (60’ Cortella), Bertoldi, Ouro. A disp. Bernocchi, De Paola, Di Carlo, Djobo. All. Milano

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Rete: 32’ Ferrari

Note. Espulso all’81’ Cortella (T). Ammoniti; Del Bufalo, Vavalli (M). Angoli 6-4. Spettatori 100 circa