Montopoli chiede di essere inserita nel girone reatino di Seconda categoria, Forano alla finestra

RIETI - Si attendono grandi novità per quanto riguarda la composizione dei gironi di Seconda categoria. La scorsa settimana il Comitato Regionale aveva diramato un comunicato dove annunciava la composizione dei raggruppamenti per la prossima stagione: i gironi sono stati contestati molto da diverse squadre per motivi di questione territoriale, con le squadre viterbesi in prima linea a chiedere una revisione. Resta da sciogliere il nodo delle due squadre sabine, Montopoli e Forano, le quali si sono fatte sentire alla Federazione. Montopoli ha esplicitamente richiesto di essere inserita nel girone C, quello con tutte le altre squadre reatine, mentre Forano ha chiesto delucidazioni in merito alla composizione dei gironi che vede la squadra di mister Munzi inserita momentaneamente nel girone D, insieme appunto a Montopoli e altre 11 squadre di Roma e provincia. Le proteste, come detto, arrivano anche dal viterbese: la Robur Tevere, squadra di Graffignano inserita inizialmente nel girone C delle reatine, ha fatto notare le difficoltà che si ritroverebbe ad affrontare, con trasferte quasi proibitive ogni due settimane.

Le prospettive e le ipotesi

Si attendono nei prossimi giorni novità dal Comitato Regionale, chiamato a rendere noti i nuovi gironi e il calendario definitivo, con il campionato che comincerà tra due settimane.

Difficile la composizione di un nuovo girone C a 14 squadre in grado di comprendere tutte le squadre della provincia di Rieti, in quanto comporterebbe la modifica a livello numerico di ulteriori gironi. L’ipotesi più plausibile che si prospetta all’orizzonte per le reatine vede il girone C sempre a 13 squadre con il rimpiazzo della Robur Tevere con una delle due sabine escluse (più probabilmente Montopoli), mentre una squadra della provincia di Rieti dovrà comunque giocare nel girone D.