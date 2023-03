Una prodezza di Corinaldesi regala alla Gens Cantalupo il successo: Piazza Tevere ko 2-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria la Gens Cantalupo ospita al campo “Tempesta” la formazione reatina del Piazza Tevere. Una gara importante per la classifica di ambedue le squadre che i padroni di casa di aggiudicano per 2-1 a tre minuti dalla fine grazie a una prodezza del capitano Francesco Corinaldesi che realizza il gol vincente con un magistrale calcio di punizione.

Il primo tempo

Parte bene il Piazza Tevere che dopo tre minuti si rende pericolosa con un tiro dalla distanza di Davide Principi (giocatore di alto livello che si conferma tra i migliori in campo) con il pallone che sorvola di poco la traversa ed al 14’ sono ancora gli ospiti a riportarsi in area ma la conclusione di Oddi viene ribattuta in angolo da Evangelisti. Al 16’ Francesco Corinaldesi regala un saggio della propria classe rubando palla a centrocampo ed involandosi verso la porta avversaria, offre in corsa un pallone al fratello Federico che conclude alto. Al 18’ ancora Piazza Tevere pericolosa con uno scatto di Oddi preceduto in uscita da La Prova ed al 20’ altra perla di Francesco Corinaldesi che imbecca alla perfezione Murati ma il tiro termina fuori. Al 22’ è altrettanto bravo Iannarella che si produce in un’azione a tutto campo con parata finale di Tulisevi ed al 25’ rete spettacolare di Piccione che porta in vantaggio la Gens con un eurogol da applausi lasciando partire un tiro dalla distanza che s’infila sotto l’incrocio dei pali. Al 27’ prova la girata Barbante ma la palla supera la traversa ed un minuto dopo è bravo Tulisevi a respingere un tiro di Federico Corinaldesi partito in contropiede. Bella azione corale al 30’ condotta dallo stesso Federico Corinaldesi con scambio Di Curzio-Murati e tiro finale di Fabbrini a lato. Al 31’ altro gol da applausi, stavolta per gli ospiti, quando Davide Principi batte La Prova con un gran tiro da fuori area che regala il temporaneo pareggio al Piazza Tevere. La gara è bella e ricca di emozioni con rapidi cambiamenti di fronte: al 33’ La Prova precede in uscita Gabriele Principi e nei minuti finali si ripete su un colpo di tacco in area di Barbante servito da Davide Principi.

La ripresa

La ripresa inizia con la formazione ospite in attacco ed al 2’ una conclusione di Gabriele Principi viene ribattuta dai difensori avversari, riprende D’Aquilio ma calcia fuori. Grossa opportunità per la Gens un minuto dopo quando Marchetti respinge sulla linea di porta un tiro ravvicinato di Piccione servito in area da Murati, poi ci riprovano gli ospiti al 5’ ed al 7’ con due calci di punizione di Davide Principi deviate in angolo da La Porta. Al 34’ Tulisevi blocca una conclusione di Fabbrini ed al 36’ La Porta compie il miracolo deviando in angolo un tiro potente di Lorenzini. Al 43’ l’episodio che decide la gara: Francesco Corinaldesi viene atterrato al limite dell’area in posizione centrale e s’incarica di battere il relativo calcio di punizione. Parte il tiro angolato del capitano che non dà scampo a Tulisevi per il gol che assegna i tre punti alla Gens Cantalupo. Euforia tra i tifosi locali e applausi dei compagni di squadra per il proprio capitano confermatosi anche oggi giocatore di categoria superiore.

I commenti

Fabrizio Lattanzi, tecnico Gens Cantalupo

«Una grandissima vittoria ottenuta contro la migliore squadra incontrata finora in campionato. I giocatori ce l’hanno messa tutta ed i nostri sacrifici sono stati ripagati. Tre punti molto importanti per la nostra classifica».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Piazza Tevere

«La gara è stata decisa da un episodio e ci dispiace uscire dal campo battuti dopo una buona prestazione. Potevamo ottenere il pareggio e forse qualcosa in più ma sono stati bravi gli avversari a conquistare la vittoria, anche se nutro qualche dubbio sulla concessione a loro favore del calcio di punizione decisivo».

Il tabellino

Gens Cantalupo: La Prova, Iannarella, Zuccari, Evangelisti, S.Pitotti, Di Curzio (40’st Lattanzi), Federico Corinaldesi (22’st Pazzaglia), Fabbrini, Murati (34’st M.Pitotti), Francesco Corinaldesi, Piccione (7’st Di Francesco). A disp. Cipriano, Sabatino, Pieroncini. All. Fabrizio Lattanzi

Piazza Tevere: Tulisevi, Aloisi, Marchetti, Lorenzini, Gunnella, Barbante, G.Principi, D’Aquilio, Oddi (29’st Micangeli), D.Principi, Siby. A disp. Pilati. All. Emiliano Mastroiaco

Arbitro: Bezzi di Roma1

Marcatori: 25’pt Piccione, 31’pt D.Principi, 43’st Fr.Corinaldesi

Note: ammoniti Murati, Fe.Corinaldesi, Di Curzio, Di Francesco, Fabbrini, Siby; angoli 0-5