Seconda: derby Sporting Corvaro-Borgorose e Montopoli-Torri in Sabina. Gare e arbitri

RIETI - Ventiduesimo turno nel campionato di Seconda categoria ricco di derby e scontri al vertice. Dopo la pausa per le festività pasquali, il girone C propone un fine settimana da non perdere. La capolista Montopoli scende in campo domani per il derby sabino con un Torri in Sabina in forma. Aria di derby al De Amicis: tutto è pronto per uno scontro importantissimo per la classifica come la sfida tra Sporting Corvaro e Borgorose. Alto Lazio ospita Monte San Giovanni, mentre la Torpedo Rieti va a caccia di punti nella sfida interna contro l’Atletico Cantalice. Domenica mattina al Gudini va in scena un altro big match tra Piazza Tevere e Santa Susanna. In contemporanea la Gens Cantalupo cerca punti nella difficile gara interna contro Poggio Bustone. In campo anche Forano nel girone D: domenica alle 13 la sfida al Tor Sapienza per provare ad accorciare sulle prime due posizioni.

Programma gare e arbitri (XXII giornata)

Girone C

Sabato 6 marzo ore 15

Montopoli – Torri in Sabina

Arbitro: Rinaldo Menicacci di Viterbo

Sporting Corvaro – Borgorose

Arbitro: Fabio Toci di Ostia Lido

Alto Lazio – Monte San Giovanni

Arbitro: Valerio Marotta di Rieti

Ore 17

Torpedo Rieti – Atletico Cantalice

Arbitro: Angelo Thomas Figliola di Roma 1

Domenica 7 marzo ore 11

Piazza Tevere – Santa Susanna

Arbitro: Michele Pepè di Roma 1

Gens Cantalupo – Poggio Bustone

Arbitro: Serge Alain Fandio Tchuisse di Roma 2

riposa: Velinia

Girone D

Domenica 7 aprile ore 13

Tor Sapienza – Forano

Arbitro: Dario Militello di Ciampino

Classifica Girone C

Montopoli 44

Santa Susanna 43

Sporting Corvaro 41

Borgorose 38

Poggio Bustone 36

Piazza Tevere 36

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 24

Monte San Giovanni 23

Atletico Cantalice 22

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3