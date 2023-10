Forano centra il bis: Faleria ko 2-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Forano vince anche la seconda di campionato nel girone D di Seconda categoria. Al Comunale la squadra di mister Munzi batte 2-0 il Faleria dopo una gara ben giocata con tante occasioni per i rossoblu che riescono a sbloccare però il risultato solo nel secondo tempo con Murati. La rete di Giuliani chiude i giochi. Forano resta a punteggio pieno e tornerà in campo il primo novembre, nel turno infrasettimanale contro il Real Flaminio.

Il primo tempo

Subito occasione per i foranesi: dopo neanche due minuti Polidori imbuca bene per Turchi che prova ad incrociare ma il portiere ospite Ceci respinge, sulla ribattuta calcia Cerquetani che sfiora il palo. Faleria prova a rispondere due minuti dopo con il colpo di testa di Matteo Bernardini su calcio d’angolo che termina a lato. Al 13’ ancora pericolosi gli ospiti con la conclusione in area di De Santis alta sopra la traversa.

Forano guadagna campo e al 20’ crea un paio di occasioni promettenti, prima con Turchi che viene lanciato a rete ma sbilanciato non inquadra lo specchio, poi con Murati, il quale colpisce di testa a lato. Al 27’ grande chance per gli ospiti: sponda di De Santis per l’inserimento di Marco Bernardi che colpisce di testa ma trova sulla sua strada un grande riflesso di Mancinelli che salva la sua porta. Al 39’ ci prova ancora Forano con la punizione di Migliorati che non si abbassa abbastanza e finisce sopra la traversa.

La ripresa

La squadra di Munzi alza l’intensità e comincia fin da subito a creare palle gol. Dopo trenta secondi Murati serve bene Turchi che si invola verso la porta avversaria ma il suo tentativo ravvicinato è respinto da Ceci. Al 49’ ancora assist di Murati a servire questa volta Giuliani che prova a calciare ma Ceci respinge ancora una volta. Al 56’ altra chance per i padroni di casa: Turchi serve sulla destra Giuliani che prova ad incrociare ma l’estremo difensore ospite Ceci respinge per l’ennesima volta. Al 63’ si fa vedere anche Faleria con la punizione del neo-entrato Zini respinta in angolo da Mancinelli. Sulla ribaltamento di fronte Turchi viene atterrato al limite: punizione per Forano battuta da Giuliani che colpisce in pieno la traversa; il pallone è controllato ottimamente a centro area da Murati il quale si gira bene e calcia preciso all’angolino per il vantaggio foranese che fa gioire il Comunale; dopo tante occasioni è 1-0. Sull’onda dell’entusiasmo continua a spingere Forano: al 70’ angolo di Migliorati sul secondo palo, Giuliani si coordina bene per la sforbiciata respinta ancora da Ceci, sulla ribattuta si avventa Magrini che calcia di prima intenzione trovando il riflesso di piede ancora una volta di Ceci. Faleria prova a colpire in ripartenza ma il colpo di testa di De Santis termina a lato. Forano cerca il gol della sicurezza che arriva all’85’: disimpegno errato della difesa ospite, il portiere Ceci esce dall’area palla al piede anticipando Turchi ma Giuliani gli sfila il pallone e con un pallonetto delizioso mette in rete il gol del 2-0 che chiude definitivamente i conti.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Molto contento della prestazione offerta dalla squadra. Faleria è una squadra quadrata e ben messa in campo, abbiamo creato tante occasioni e mantenuto per tutta la partita la concentrazione giusta per portare a casa il risultato. Avevamo problemi nel reparto difensivo, in questo momento abbiamo rotazioni corte dietro ma giocando bene e sacrificandoci siamo riusciti a sopperire a questo. Adesso torniamo al campo in settimana per preparare al meglio la gara del primo novembre».

Il tabellino

Forano: Mancinelli, Magrini, Polidori, Colafigli (88’ Passerotti), Bidini, Trippetta (46’ Stanga), Turchi, Cerquetani, Murati (69’ Mandosi), Migliorati (84’ Donati), Giuliani. A disp. Grillini, Antonini, Di Paolo, Liguori, Kouassi. All. Munzi

Faleria: Ceci, Baccarelli (82’ Di Marco), Sidoni (50’ Buonasorte), Muraca, Bernardini Mat. (88’ Sestili), Di Vincenzo, De Santis, Di Basilio (69’ Ciotti), Bernardini Mar. (60’ Zini), D’Amelio, Bizzarri. A disp. Pannucci, Calicchia, D’Andrea, Marino. All. Pulzella

Arbitro: Walter Mazzochi di Roma 2

Marcatori: 64’ Murati, 85’ Giuliani

Note. Ammoniti: Magrini, Polidori, Migliorati, Cerquetani, Passerotti, Giuliani (FO), Sidoni, Bizzarri, Ciotti (FA). Angoli 2-4. Spettatori 200 circa