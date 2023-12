Seconda: vincono Corvaro e il fair play nel derby di Borgorose, Atletico Cantalice è quinto. I commenti

RIETI - Il nono turno del campionato di Seconda categoria ha offerto scontri diretti, derby e vittorie di squadre in che vogliono rilanciarsi. Le parole dei protagonisti commentano il fine settimana appena concluso. Resta in vetta Montopoli che fa suo il derby sabino con Torri (2-3), resta a contatto Santa Susanna che batte Piazza Tevere nello scontro diretto (2-0). Spettacolo in campo e non solo nel derby tra Borgorose e Sporting Corvaro, vinto 4-1 dagli ospiti che salgono al quarto posto. Bene anche Monte San Giovanni (1-0 contro Alto Lazio) e l’Atletico Cantalice, che centra un altro successo in casa contro la Torpedo (2-0). Comincia bene l’avventura di mister Antonio Pezzotti sulla panchina del Poggio Bustone: vittoria all’esordio per 5-0 contro la Gens Cantalupo. Torna a vincere Forano nel girone D con un 3-1 ai danni del Tor Sapienza.

Risultati, marcatori e commenti (IX giornata)

Girone C

Santa Susanna – Piazza Tevere 2-0

Ometto, Serva

Successo dal peso specifico elevato per Santa Susanna che supera 2-0 Piazza Tevere nello scontro diretto valido per il secondo posto in classifica. Reti di Serva e dell’intramontabile Ometto per suggellare i tre punti che portano la squadra di mister Pompili a quota 20. Per Piazza Tevere si tratta del secondo ko consecutivo.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Felici per i 3 punti pesanti e perché siamo venuti a capo di una sfida molto equilibrata. Loro sono un’ottima squadra e noi abbiamo prevalso soprattutto in virtù di quell' antico valore che si chiama cuore. Siamo un ottimo gruppo e questo ci aiuta nei momenti difficili. Un applauso a chi ha giocato ed uno più grande per chi si mette costantemente a disposizione e non sempre è premiato. Andiamo avanti navigando a vista»

Torri in Sabina – Montopoli 2-3

Ippoliti, Capasso, Turchetti (M), Recchia, Volpi (T)

Si conferma in vetta il Montopoli che batte 3-2 il Torri in Sabina a domicilio. Torri in vantaggio con la rete del nuovo arrivato Recchia, poi i corsari ribaltano la gara, portandosi sul 3-1. La rete finale dei padroni di casa non basta, a portare a casa i tre punti è la capolista Montopoli che sale a 22 punti, sempre con una gara in meno rispetto alle inseguitrici.

Simone Bertoldi, capitano Torri in Sabina: «Abbiamo avuto un approccio alla gara migliore rispetto alle partite precedenti e siamo passati meritatamente in vantaggio. Purtroppo il pareggio del Montopoli arrivato alla fine del primo tempo ci ha frenato e nella ripresa siamo ripartiti un po' sotto tono. Dopo il loro vantaggio poi gli avversari hanno gestito la gara nel modo migliore e abbiamo pagato sulle loro ripartenze».

Omar Cimei, tecnico Montopoli: «Abbiamo avuto subito la conferma che ogni squadra punta a dare il massimo contro la prima in classifica ed il Torri ha dimostrato oggi di aver preparato bene la gara. Da parte nostra c'è stata comunque una grande reazione dopo aver subito il gol ed abbiamo gestito l'incontro come siamo abituati a fare. Un successo meritato che ci mantiene in vetta al girone C ed un complimento al Torri che merita sicuramente di più rispetto all'attuale posto in classifica».

Monte San Giovanni – Alto Lazio 1-0

Fenici

Successo di misura che dà morale al Monte San Giovanni nell’importante match contro Alto Lazio. Decisiva la rete su punizione di Fenici che regala il secondo successo stagionale alla squadra di mister Bianchetti. Alto Lazio frena nuovamente fuori casa e resta al sesto posto con 14 punti. Si avvicina il Monte San Giovanni, ora a quota 11.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Ci siamo preparati molto bene in settimana consapevoli di affrontare un avversario molto difficile. Abbiamo approcciato la gara fin dal primo minuto con la concentrazione giusta e tatticamente siamo stati perfetti, questo ci ha permesso di avere sempre il comando del gioco. Come ogni gara sviluppiamo una mole di gioco enorme in tutti i 90 minuti ma purtroppo si fatica a concretizzare, la partita è stata sbloccata solo a 10 minuti dal termine grazie a una punizione calciata da Fenici»

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Conoscevamo le insidie che poteva nascondere questa partita, noi soffriamo i campi in terra e si è visto anche sabato. Il pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto in campo, la gara è stata decisa dai singoli episodi. Le prestazioni nelle gare fuori casa sono diverse da quelle che facciamo sul nostro campo. Paghiamo lo scotto di una rosa giovane. Queste sconfitte fanno male, un risultato positivo avrebbe risollevato il morale, ma anche questo fa parte del nostro percorso di crescita. Ora ci rimbocchiamo le maniche in vista dei prossimi due scontri diretti che prepareremo al meglio. Contento di aver lanciato un altro elemento giovane e amatriciano come Alessio Del Beato, classe 2007 arrivato da poco che farà parte del gruppo del futuro di questa squadra»

Atletico Cantalice – Torpedo Rieti 2-0

Beccarini, Gregori

Seconda vittoria consecutiva per l’Atletico Cantalice che supera 2-0 la Torpedo Rieti. Una splendida punizione di Beccarini sblocca la gara nella ripresa e Gregori chiude i conti con la rete del raddoppio. Un successo importante per i padroni di casa che si lanciano al quinto posto in classifica con 15 punti. La Torpedo si proietta all’importante sfida contro Poggio Bustone con 4 punti in classifica.

Daniele Provaroni, capitano Atletico Cantalice: «Partita contro una squadra che a mio avviso non merita l’undicesimo posto in classifica. Detto ciò, primo tempo abbastanza equilibrato caratterizzato da nervosismo generale. Nella ripresa loro sono un po’ scesi e noi siamo andati in vantaggio con un bellissimo calcio di punizione sotto al sette di Beccarini.

Poco dopo abbiamo raddoppiato con un tiro dal limite di Daniele Gregori e chiuso la gara»

Aboubacar Marega, attaccante Torpedo Rieti: «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo andando vicini al vantaggio tante volte. Il secondo tempo siamo un po' scesi e un calcio di punizione magistrale ci ha puniti. Per me era la prima partita da titolare ed ho dato tutto per la mia squadra. Mi dispiace per il brutto clima che abbiamo trovato. Una partita di calcio è un momento di gioia ed invece è stato tutto il contrario. Testa ai prossimi impegni»

Borgorose – Sporting Corvaro 1-4

Di Gaetano, Di Gaetano, Bertoldi, Leonardi L. (SC), Ottaviani (B)

Torna a giocarsi il derby tra Borgorose e Sporting Corvaro, una sfida che ha riacceso l’animo di un paese e che ha regalato gol e spettacolo. A vincere è lo Sporting Corvaro, guidato dal capocannoniere Di Gaetano, autore anche domenica di una doppietta. Borgorose accorcia sull’1-3 nella ripresa ma non riesce nella rimonta. La rete di testa di Leonardi chiude definitivamente la gara. Corvaro sale al quarto posto con 16 punti scavalcando proprio Borgorose, ferma a 14.

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «È stato un derby degno di nota, come credo nessuno in tutta la categoria, uno spettacolo sugli spalti con tanta gente e con il massimo rispetto. La partita fin da subito si è indirizzata in favore degli ospiti, andati subito in doppio vantaggio con Di Gaetano per poi chiudere il primo tempo sul 3-0. C'è stato poco Borgorose, forse abbiamo sentito troppo la partita. Anche nel secondo tempo ci siamo affacciati molto poco nell’area avversaria. Da capitano mi assumo le mie responsabilità forse per non aver caricato la squadra abbastanza durante la settimana, è difficile in queste partite così sentite dar la giusta carica senza però pressare troppo la squadra. Sono orgoglioso dei miei compagni e conosco bene il nostro potenziale. Per ultimo, voglio fare i complimenti allo Sporting Corvaro che ha meritato di vincere e si conferma una buona squadra da alta classifica»

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Era un derby che mancava da 17 anni quindi inevitabilmente c'era un po' di tensione all'interno dello spogliatoio. Siamo stati bravi a trasformare questa tensione in concentrazione e carica agonistica. Siamo entrati in campo convinti dei nostri mezzi e delle nostre capacità. La partita non è stata giocata benissimo ma comunque abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-0. Il secondo tempo è stato gestito senza alcun pericolo e con la possibilità di rendere il passivo più pesante. Vincere un derby è sempre bello, adesso però è già alle spalle, bisogna chiudere bene l'anno. Un ringraziamento particolare va alla gente del paese, dai più piccoli ai più grandi, ai nostri super tifosi che ci hanno acclamato e incoraggiato dal’inizio alla fine partita. Hanno vinto anche e soprattutto loro, riportando sugli spalti uno spettacolo da categoria superiore, sempre nel rispetto di tutto e tutti. Questa vittoria è per loro»

Poggio Bustone – Gens Cantalupo 5-0

Santoprete, Santoprete, Agostini, Agostini, Agostini

Buona la prima per il nuovo allenatore del Poggio Bustone Antonio Pezzotti che al personale esordio sulla panchina neroverde batte 5-0 il fanalino di coda Gens Cantalupo. I padroni di casa vanno avanti di 4 reti già nel primo tempo e nella ripresa il nuovo arrivato Orlando Agostini mette a segno la tripletta personale.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Esordio eccellente per il nuovo mister Pezzotti, che ci auguriamo possa portare tanto a Poggio Bustone. Gara ben interpretata, corretta e senza nervosismi. Abbiamo diversi nuovi innesti che ci potranno dare una mano per risalire la classifica. Faccio il mio in bocca al lupo a Cantalupo per i prosieguo del campionato. Noi adesso ci concentriamo all’importante sfida di domenica contro la Torpedo»

Riposa: Velinia

Girone D

Forano – Tor Sapienza 3-1

Turchi, Bontempi, Bontempi (F), De Angelis (T)

Torna a sorridere Forano che batte in casa il Tor Sapienza 3-1. In gol Turchi nel primo tempo prima del pareggio degli ospiti su rigore. Bontempi, alla sua prima stagionale, mette a segno una doppietta che rilancia la formazione di mister Munzi, ora a quota 16 in classifica, a un solo punto dal secondo posto e a 6 dalla vetta ma con una gara in meno rispetto alle altre concorrenti.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Oggi era fondamentale tornare alla vittoria. È un periodo complicato, a volte diamo l’impressione di scendere in campo in campo impauriti, poi ci mancano pedine importanti a causa di alcuni infortuni. Oggi non abbiamo fatto una partita eccelsa, ma come ho già detto i tre punti erano importantissimi per il morale e sono contento così. Dobbiamo tornare a giocare con fiducia»

Classifica girone C

Montopoli 22

Santa Susanna 20

Piazza Tevere 17

Sporting Corvaro 16

Atletico Cantalice 15

Borgorose 14

Alto Lazio 14

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Poggio Bustone 8

Torpedo Rieti 4

Velinia 0

Gens Cantalupo 0

*Santa Susanna, Piazza Tevere, Monte San Giovanni e Alto Lazio con una gara in più