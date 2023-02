Seconda: tre punti d'oro per Alto Lazio e Velinia, soddisfatto Gavignano, rammarico del Santa Susanna. I commenti

RIETI - Si è chiusa ieri una settimana importante per la Seconda categoria con verdetti e scontri diretti per le prime posizioni della classifica. Dopo il ricorso accolto in settimana che sancisce la ripetizione della gara contro Cittareale, il Real Gavignano Ponzano si riprende la testa della classifica vincendo 2-0 sul campo di Cittaducale. Sale a meno uno dalla vetta Forano (in foto) che batte davanti al proprio pubblico il Monte San Giovanni per 3-1. Torna al successo Cittareale che a Riano vince 3-1 contro lo Sporting Corvaro e sale al terzo posto con 22 punti e due gare da recuperare (gli scontri diretti contro Monte San Giovanni e Gavignano). Prima vittoria in trasferta per Montopoli che si impone 3-1 sul campo della Torpedo. Vince in rimonta il Velinia che ferma al Micheli di Rivodutri i padroni di casa del Santa Susanna per 3-2. Alto Lazio continua la striscia di risultati utili battendo 2-1 Piazza Tevere e salendo a 14 punti in classifica. Rinviata a data da destinarsi la gara tra Atletico Cantalice e Torri in Sabina a causa della neve caduta sul Comunale.

Risultati, marcatori e commenti (XIII giornata)

Cittaducale – Real Gavignano Ponzano 0-2

Recchia M., Nocelli M.

Importante successo esterno per il Real Gavignano Ponzano sul campo di Cittaducale. Gli ospiti vincono 2-0 chiudendo la pratica nel primo tempo grazie ad uno-due micidiale firmato Recchia – Nocelli che vale i tre punti e il primo posto in classifica. Cittaducale, ancora a caccia della prima vittoria nel 2023, perde la sua seconda gara consecutiva e resta al sesto posto con 17 punti.

Andrea Barnabei, centrocampista Asd Real Gavignano Ponzano: «È stata una vittoria fondamentale su un campo difficile contro una buona squadra che il primo tempo meritava sicuramente di più. Abbiamo trovato la via del gol due volte nel primo tempo e nella ripresa abbiamo solo dovuto amministrare il risultato creando altre occasioni per andare a segno».

Alto Lazio – Piazza Tevere 2-1

Bucci A., Corgentile G. (A), Silvestri L. (P)

Resta imbattuto Alto Lazio che batte 2-1 Piazza Tevere. Alla rete di Silvestri per gli ospiti, rispondono Bucci e Corgentile che regalano i tre punti alla squadra di Borbona. Alto Lazio sale così a 14 punti, mentre Piazza Tevere rimane ferma a 17.

Santa Susanna – Velinia 2-3

Ometto F., Ometto F. (S), Tosoni G., Tosoni G., Petitta L. (V)

Frena il Santa Susanna che cade al Micheli di Rivodutri contro il Velinia. La squadra di mister Fabiani passa in vantaggio con Ometto, poi gli ospiti rimontano e si portano in vantaggio nella ripresa. Il capocannoniere del girone Ometto segna anche la rete del 2-2 (è il tredicesimo gol in 11 partite) ma non basta per evitare la sconfitta: la doppietta di Tosoni e la rete di Petitta regalano al Velinia la seconda vittoria in stagione.

Emanuele Mencarelli, dirigente Asd Santa Susanna: «Partita giocata male anche se all'inizio siamo passati in vantaggio con il solito Ometto e raggunto il momentaneo pareggio col 2-2, la partita anche con un giudice di gara non all'altezza è rimasta nervosa e non siamo riusciti a giocare in maniera fluida. Mi preme sottolineare che durante la partita siamo dovuti intervenire a soccorrere il nostro attaccante Gabriele Colarieti che ha subito un brutto infortunio, la società e i tifosi gli fa i più grandi auguri di pronta guarigione. Andiamo avanti verso la prossima gara meri dei nostri errori».

Torpedo Rieti – Montopoli 1-3

Vassallo D. (T), Galli A., Abatelli S., Popescu I. (M)

Primo successo nel 2023 per Montopoli che espugna il Gudini battendo 3-1 la Torpedo Rieti. Padroni di casa che comunque passano in vantaggio dopo pochi minuti con Vassallo e colpiscono anche un palo. I “corsari” però reagiscono subito e in pochi minuti ribaltano la partita trovando anche la rete del 3-1 prima dell’intervallo. Gli ospiti falliscono anche un rigore con Gulino

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Era una gara che volevamo vincere a tutti i costi, venivamo da tre pareggi consecutivi e non ci eravamo ancora sbloccati in trasferta. Come squadra soffriamo il sintetico e di conseguenza siamo partiti un po’ contratti subendo nei primi minuti e passando in svantaggio. La reazione della squadra è stata comunque immediata e abbiamo chiudo bene il primo tempo. Dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti, sicuramente possiamo essere più cinici e sfruttare meglio le occasioni che creiamo. È anche vero che l’impegno dei ragazzi c’è sempre, veniamo comunque da sette risultati utili consecutivi. Faccio i complimenti alla Torpedo per la sportività e il bel clima. Adesso testa al match di sabato prossimo contro l’Atletico Cantalice».

Forano – Monte San Giovanni 3-1

Cantonetti S. (M), Donati G., Miglorati A., Borriello L. (F)

Forano vince il match clou della domenica contro Monte San Giovanni per 3-1. Ospiti che vanno in vantaggio alla mezz’ora con l’ottavo centro stagionale di Cantonetti, poi gli uomini di mister Munzi creano tanto e ribaltano il risultato con Donati e la punizione di Migliorati. Nella ripresa la rete di Borriello chiude definitivamente la gara. Forano si porta così a 25 punti, a meno uno dai “cugini” del Real Gavignano, mentre Monte San Giovanni resta a quota 22 (ma con una gara in meno).

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Abbiamo giocato un’ottima gara, a mio modo di vedere per larghi tratti a senso unico. Siamo stati bravi nel fraseggio e a creare tante occasioni. Potevamo sicuramente sfruttare meglio le numerosissime occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo, poi nella ripresa è arrivato il terzo gol che ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Non chiudere la gara sarebbe stato pericoloso visto che loro hanno diversi elementi in grado di riaprirla con un episodio. Siamo stati bravi nonostante alcune assenze importanti. Adesso proseguiamo così provando a chiudere al meglio il girone d’andata».

Fabio Bianchetti, allenatore Asd Monte San Giovanni: «Avevamo molte assenze che in questo periodo ci stanno pesando parecchio. Nel primo tempo siamo stati bravi a passare in vantaggio, meno bravi in occasione del pareggio concesso in contropiede. Abbiamo avuto una grossa chance sul finale di primo tempo per pareggiare, cominciare la ripresa sul 2-2 avrebbe cambiato inevitabilmente la gara, ma si sa che nel calcio se non si riescono a concretizzare le occasioni si paga. Cercheremo adesso di lavorare e chiudere come meglio possiamo il girone d’andata: le gare che mancano per noi saranno fondamentali».

Cittareale – Sporting Corvaro 3-1

Boccanera F., Lamperti A., Danella K. (C), Massimi E. (SC)

Torna al successo Cittareale sul campo di Riano contro lo Sporting Corvaro. Boccanera di testa segna il vantaggio prima del raddoppio di Lamperti. Il rigore di Massimi nella ripresa riapre la gara ma a dieci minuti dalla fine Danella trova la rete della sicurezza. Cittareale sale a 22 punti con due gare ancora da recuperare. Corvaro dopo un ottimo periodo cade e resta così a 13 punti in classifica.

Rinviata: Atletico Cantalice – Torri in Sabina

Riposa: Gens Cantalupo

Classifica

Real Gavignano Ponzano 26

Forano 25

Cittareale 22

Monte San Giovanni 22

Montopoli 22

Atletico Cantalice 17

Piazza Tevere 17

Cittaducale 17

Gens Cantalupo 16

Alto Lazio 14

Sporting Corvaro 13

Santa Susanna 12

Velinia 8

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 5

Monte San Giovanni e Atletico Cantalice con una gara in meno

Cittareale e Torri in Sabina con due gare in meno