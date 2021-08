Il Rieti ufficializza Scalon: l'italo-brasiliano ha esordito sabato contro il Montespaccato Savoia

Domenica 22 Agosto 2021, 19:45

RIETI - Lucas Luiz Scalon è ufficialmente un nuovo giocatore del Rieti. Il 26enne difensore italo-brasiliano, impiegato sabato dal tecnico Alessandro Boccolini nell'allenamento congiunto disputato a Terminillo contro il Montespaccato Savoia, ha firmato un contratto annuale con scadenza 30 giugno 2022, come ampiamente anticipato da Il Messaggero il giorno del suo arrivo in Italia.

Quarantena ok

E dopo dieci giorni di quarantena preventiva, prevista dalle norme vigenti in Italia per chi proviene da paesi esteri, il giocatore ha potuto finalmente aggregarsi al gruppo e iniziare una preparazione atletica che proseguirà fino a fine mese, grazie a un programma personalizzato pensato per lui da Nicola Pennazzi e i suoi collaboratori. Nella sua prima uscita reatina, Scalon ha denotato qualità ed esperienza, riuscendo insieme a De Martino e Cerroni, ad annullare un attaccante del calibro di Aimone Calì, che fino a quando è rimasto in campo, non ha inciso sulla gara.

La nota ufficiale

Oggi, 22 agosto, la società ha diramato la nota che fa di Lucas Scalon un giocatore amarantoceleste a tutti gli effetti. Ecco il testo: «La società Football Club Rieti è orgogliosa di annunciare un nuovo arrivo nella famiglia amarantoceleste. Lucas Luìz Scalon, difensore classe 1995, vestirà la maglia reatina nella stagione sportiva 2021/2022. A Lucas vanno i migliori auguri per questa sua nuova avventura».