Valle del Peschiera resta imbattuto, ottimo punto a Velletri: 1-1. «Bravi tutti, soprattutto i più giovani»

RIETI - Il Valle del Peschiera raccoglie un buon punto in casa dell’ostica Vjs Velletri: termina 1-1. Rossoblu imbattuti dopo la sesta giornata alla pari delle big del girone.

La gara

Primo tempo con poche emozioni. I padroni di casa giocano con lanci lunghi sulle punte. I reatini sono pericolosi con Ousamane e Novelli ma il gol non arriva e la prima frazione termina a reti inviate.

Nella ripresa entra meglio la Vjs sostenuta da un caldo pubblico di casa. Al 20’ Natali para un rigore ma al 25’ i padroni di casa passano in vantaggio. Mister Pezzotti mette dentro il classe 2006 Sgavicchia ancora utile alla causa rossoblù. Al 35’ è proprio il neo entrato a far vedere la sue qualità: il suo è l’assist per Colangeli che porta il pari della Vdp con una conclusione dai venti metri. Nel finale ancora Sgavicchia ma la conclusione sfiora di poco la porta.

Le dichiarazioni del ds Sergio D'Aquilio

«Un punto d’oro su un campo difficile e contro una squadra che era in ottima salute.

Sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soprattutto dei giovani che stanno dimostrando di poter giocare nella categoria. Rimaniamo imbattuti e siamo molto felici».

Il tabellino

Vjs Velletri: Battisti, Quattrocchi, Amici, Cafarotti, Costanzo, Stampiglia, Tetti, Pugliesi, Pansera, Salaj, Canditi. A disp. Fusco, Calin, Francescotti, Di Maio, Russo, Celucci, Limotta, Passaretta, Bala. All. Stefano De Massimi

Valle del Peschiera: Natali, Severoni, Folio, Caldentey, Colasanti, Cesaretti, Tunkara, Aguzzi, Ousmane, Novelli, Colangeli. A disp. Colasi, Cenfi, Fasciolo, Sgavicchia, Floridi, Salvi, Saburri, Bangoura. All. Lorenzo Pezzotti

Arbitro: Riccardi di Ostia Lido (Guadagni e Zearo)

Marcatori: 25’st Passaretta, 36’st Colangeli