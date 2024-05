Domenica 5 Maggio 2024, 08:50

Novanta minuti per agguantare un sogno. Il ritorno in Serie D, categoria che manca da dieci anni, è veramente ad un alito di vento per la capolista Terracina (68 punti), che si gioca il match point per conquistare l’agognato e meritato traguardo della promozione che passa dalla sfida odierna (ore 17.00) al “Domenico Bartolani” di Cisterna - la sede in campo neutro è stata designata soltanto venerdì - contro l’Atletico Pontinia, compagine in piena lotta per evitare i play-out.

È l’ultima giornata del campionato di Eccellenza, 34 giornate estenuanti, ricche di pathos e di autentici colpi di scena che oggi regaleranno, a meno di clamorosi ribaltoni, il verdetto finale. I tigrotti (seguiti da 600 tifosi), in silenzio stampa, arrivano all’appuntamento senza una pedina chiave come capitan Carlini (8 centri), out per squalifica. Non sarà semplice sostituirlo, ma il tecnico Mauro Pernarella ha tante frecce al suo arco su cui poter contare. Davanti avrà l’imbarazzo della scelta e due maglie saranno sicuramente affidate al tandem Bellante-Curiale, 30 gol in due, con Fioretti e Cano pronti a subentrare in caso di necessità. Per il resto non dovrebbero esserci ulteriori stravolgimenti nell’undici iniziale.

Sull’altro versante l’Atletico Pontinia (sest’ultimo a quota 40) ha urgente bisogno di un risultato positivo per scacciare le paure dei play-out e ottenere la salvezza diretta. Tutti a disposizione per il mister Francesco Gesmundo e dall’ambiente biancorosso è alta la consapevolezza di giocare un brutto scherzo ai diretti avversari, consapevoli che la posta in palio è elevatissima. Al match di Cisterna guarda con interesse anche l’Unipomezia, seconda forza a -1 dalla vetta, che sarà di scena in contemporanea allo stadio “Quinto Ricci” (porte chiuse) di Aprilia contro il Centro Sportivo Primavera, che la scorsa settimana ha festeggiato la matematica salvezza. Terzo incomodo è la Lodigiani (65 punti a – 2 dai playoff), che giocherà a Roccasecca con l’intenzione di ottenere un successo pesante sperando in un passo falso delle prime della classe.

Un intreccio complicato per incoronare la regina 2023-24 del massimo torneo regionale. Bella anche la lotta per conquistare la quarta piazza, con tre squadre in lizza: Certosa (62), Asd Gaeta (61) e Vis Sezze (60). I romani sono attesi a Vicovaro contro una compagine che non ha nulla da chiedere vista la permanenza aritmetica, mentre al “Tasciotti” (ore 11.00) il derby tutto pontino deciderà chi la spunterà. In coda il Città di Formia, quart’ultimo a 32, deve soltanto vincere al “Washington Parisio” (ore 17.00) contro il già retrocesso Nettuno, anche se il destino dei playout è segnato e anche il prossimo avversario, il Ferentino. Il programma è completato dal confronto tra il Monte San Biagio (salvo dallo scorso turno) che ospita alle 11.00 il Colleferro.